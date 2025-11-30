ГУР ліквідувало "кадировців" та їх нелегальний бізнес під Бердянськом: відео операції

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області ліквідували "кадировців", які організували незаконний бізнес із краденим пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.

Як повідомляється, 29 листопада на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області пролунало два вибухи - внаслідок успішної операції ГУР та Руху опору російські загарбники із так званого підрозділу "Ахмат" зазнали втрат.

Українські партизани з’ясували, що "кадировці" організували "схематоз" із краденим пальним - соляркою барижили в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.

Після мінування місця "торгівлі" у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.

Внаслідок першого вибуху "кадировці" запанікували - хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап - тоді здетонувало вдруге.

У підсумку - успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались "хапуги" з окупаційного підрозділу "Ахмат". Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється.