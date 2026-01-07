Бойцы ГУР совершили рейд в тыл врага на Запорожском направлении: детали операции
Бойцы ГУР в декабре повели рейд в глубокий тыл врага на Запорожском направлении, захватив пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
"В декабре 2025 года во время проведения специальной операции на Запорожском направлении диверсионно-разведывательная группа подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" осуществила глубокий рейд в тыл противника в районе Каховского водохранилища", - отметили в ГУР.
Отмечается, что в ходе боевого выхода военные разведчики ликвидировали двух российских оккупантов, двух - ранили, а еще двух - взяли в плен.
После этого бойцы "Братства" осуществили сложное и длительное сопровождение пленных на расстояние около 27 километров, и вывели их на подконтрольную Украине территорию.
Результаты спецоперации
Пленные россияне рассказали ценную информацию о местах пребывания вражеских офицеров, позиций артиллерии, операторов дронов, районов сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами.
По данным ГУР, проведенная операция подтвердила наличие серьезных пробелов в системе фронтовой обороны противника: враг не ожидает активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способен оказать эффективное сопротивление в тылу.
Спецоперации бойцов ГУР
Ранее сообщалось, что бойцы ГУР под временно оккупированным Бердянском Запорожской области ликвидировали "кадыровцев", которые организовали незаконный бизнес с ворованным топливом.
Также недавно ударные беспилотники ГУР во временно оккупированном Крыму ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет россиян.
Кроме того, в ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.