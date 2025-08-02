Бійці "Братства" зупинили росіян у Зеленому Гаю: тріумф окупантів тривав недовго

Російські війська намагалися закріпитися в населеному пункті Зелений Гай Донецької області, аби просунутися до кордонів Дніпропетровської області. Однак військові України їм завадили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спецпідрозділ ГУР МО України "Братство".
"Підрозділ "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України веде вдалі бойові дії на останньому рубежі оборони Донецької області", - зауважили військові.
За їх даними, ворог, використовуючи свою кількісну перевагу, намагається вийти на кордони Дніпропетровської області, захопивши на шляху до цього населений пункт "Зелений Гай".
"Окупанти вже мали успіх відзвітувати своєму керівництву про вдало захоплену нову територію, але тріумф був дуже короткий, оскільки ця земля є зоною відповідальності спецпідрозділу "Братство", - зауважили в ГУР.
У ГУР МО зауважили, що російським військовим варто замислитися над наслідками своїх дій - зокрема, публічного позування з прапорами країни-агресора на тимчасово зайнятих територіях.
"Братство" застерігає: прогулянки зі зброєю та триколорами приводять окупантів до cмeртi, в найкращому випадку - полону", - наголосили військові.
Бійці підрозділу підкреслили, що вони й надалі продовжують активно діяти на передовій демонструючи ефективність навіть за умов чисельної переваги противника.
Нагадаємо, що за останню добу, з 1 на 2 серпня, росіяни втратили в боях проти України ще 1010 солдатів, а також 170 одиниць військової техніки.
Детальніше про ситуацію по кожному з напрямків фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що вчора, 1 серпня, російський диктатор заявив, що російські війська нібито захопили Часів Яр у Донецькій області.
Ба більше, він додав, що українська влада нібито "не інформована про події на фронті".
Однак вже сьогодні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов наголосив, що заяви Міноборони Росії про "успіхи" в Часовому Яру є фейками, а лінія фронту в місті майже не змінюється впродовж місяців.