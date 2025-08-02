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ЗСУ зупинили майже всі сьогоднішні атаки РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Субота 02 серпня 2025 17:18
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ЗСУ зупинили майже всі сьогоднішні атаки РФ на Покровському напрямку, - Генштаб Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 16:00, 2 серпня, на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили майже всі атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема:

  • Заріччя, Карповичі, Клюси, Леонівка Чернігівської області;
  • Прогрес, Олександрівка, Рясне, Кучерівка, Ходине, Товстодубове, Студенок, Уланове, Покровка Сумської області;
  • Леміщине Харківської області.

Ситуація на фронтах

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже тринадцять атак.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 126 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка та в напрямку Іванопілля, наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога, ще одне боєзіткнення триває.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль та в напрямку населеного пункту Філія. Три бойові зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник скинув авіабомбу в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку авіаудару зазнало Львове.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за останню добу, з 1 на 2 серпня, росіяни втратили в боях проти України ще 1010 солдатів, а також 170 одиниць військової техніки.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 1 млн військових.

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