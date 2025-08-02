Бойцы "Братства" остановили россиян в Зеленом Гаю: триумф оккупантов длился недолго

"Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины ведет удачные боевые действия на последнем рубеже обороны Донецкой области", - отметили военные.

По их данным, враг, используя свое количественное преимущество, пытается выйти на границы Днепропетровской области, захватив на пути к этому населенный пункт "Зеленый Гай".

"Оккупанты уже имели успех отчитаться своему руководству об удачно захваченной новой территории, но триумф был очень короткий, поскольку эта земля является зоной ответственности спецподразделения "Братство", - отметили в ГУР.

В ГУР МО отметили, что российским военным стоит задуматься над последствиями своих действий - в частности, публичного позирования с флагами страны-агрессора на временно занятых территориях.

"Братство" предостерегает: прогулки с оружием и триколорами приводят оккупантов к смерти, в лучшем случае - плену", - отметили военные.

Бойцы подразделения подчеркнули, что они и в дальнейшем продолжают активно действовать на передовой демонстрируя эффективность даже в условиях численного превосходства противника.