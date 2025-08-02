Бойцы "Братства" остановили россиян в Зеленом Гаю: триумф оккупантов длился недолго

Российские войска пытались закрепиться в населенном пункте Зеленый Гай Донецкой области, чтобы продвинуться к границам Днепропетровской области. Однако военные Украины им помешали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спецподразделение ГУР МО Украины "Братство".
"Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины ведет удачные боевые действия на последнем рубеже обороны Донецкой области", - отметили военные.
По их данным, враг, используя свое количественное преимущество, пытается выйти на границы Днепропетровской области, захватив на пути к этому населенный пункт "Зеленый Гай".
"Оккупанты уже имели успех отчитаться своему руководству об удачно захваченной новой территории, но триумф был очень короткий, поскольку эта земля является зоной ответственности спецподразделения "Братство", - отметили в ГУР.
В ГУР МО отметили, что российским военным стоит задуматься над последствиями своих действий - в частности, публичного позирования с флагами страны-агрессора на временно занятых территориях.
"Братство" предостерегает: прогулки с оружием и триколорами приводят оккупантов к смерти, в лучшем случае - плену", - отметили военные.
Бойцы подразделения подчеркнули, что они и в дальнейшем продолжают активно действовать на передовой демонстрируя эффективность даже в условиях численного превосходства противника.
Напомним, что за последние сутки, с 1 на 2 августа, россияне потеряли в боях против Украины еще 1010 солдат, а также 170 единиц военной техники.
Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим также, что вчера, 1 августа, российский диктатор заявил, что российские войска якобы захватили Часов Яр в Донецкой области.
Более того, он добавил, что украинская власть якобы "не информирована о событиях на фронте".
Однако уже сегодня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что заявления Минобороны России об "успехах" в Часовом Яру являются фейками, а линия фронта в городе почти не меняется в течение месяцев.