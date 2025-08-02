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Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і 38 артсистем, - Генштаб

Субота 02 серпня 2025 06:57
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Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і 38 артсистем, - Генштаб Фото: російські загарбники втратили багато солдатів і техніки за минулу добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 1 на 2 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1010 солдатів і 170 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 055 210 (+1010) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 068 од.;
  • бойових броньованих машин - 23 069 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 30 982 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1452 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1203 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49 196 (+139) од.;
  • крилатих ракет - 3551 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 57 024 (+130) од.;
  • спеціальної техніки - 3935 од.

Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і 38 артсистем, - Генштаб

Повітряні атаки Росії

За минулу добу на фронті сталися 130 бойових зіткнень. Ворог атакував на 13 напрямках.

Ввечері 1 серпня російський дрон "Молния" вдарив по Харкову. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них - троє дітей.

А у Сумській області ворожі дрони обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. В обласному центрі виникли перебої з енергопостачанням.

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