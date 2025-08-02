Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і 38 артсистем, - Генштаб

Фото: російські загарбники втратили багато солдатів і техніки за минулу добу (Віталій Носач/РБК-Україна)

За останню добу з 1 на 2 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1010 солдатів і 170 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.