Росіяни втратили за добу понад 1000 солдатів і 38 артсистем, - Генштаб
Фото: російські загарбники втратили багато солдатів і техніки за минулу добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
За останню добу з 1 на 2 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1010 солдатів і 170 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 055 210 (+1010) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 068 од.;
- бойових броньованих машин - 23 069 (+1) од.;
- артилерійських систем - 30 982 (+38) од.;
- РСЗВ - 1452 (+1) од.;
- засоби ППО - 1203 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49 196 (+139) од.;
- крилатих ракет - 3551 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 57 024 (+130) од.;
- спеціальної техніки - 3935 од.
Повітряні атаки Росії
За минулу добу на фронті сталися 130 бойових зіткнень. Ворог атакував на 13 напрямках.
Ввечері 1 серпня російський дрон "Молния" вдарив по Харкову. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них - троє дітей.
А у Сумській області ворожі дрони обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури. В обласному центрі виникли перебої з енергопостачанням.
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