ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Бій проти зла": ПЦУ розкрила сенс свята Успіння для кожного українця

П'ятниця 15 серпня 2025 10:00
UA EN RU
"Бій проти зла": ПЦУ розкрила сенс свята Успіння для кожного українця 15 серпня ПЦУ відзначає свято Успіння Пресвятої Богородиці (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 15 серпня, українці відзначають одне з 12 найбільших церковних свят - Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Чим важливе свято Успіння для кожного українця

Вірянам нагадали, що свято Успіння відзначають із року в рік "з душевною радістю".

"Бо Успіння Пресвятої Богородиці проголошує перемогу над смертю та оспівує турботу Божої Матері за весь людський рід: "У Різдві дівство зберегла єси, в Успінні ж світу не залишила єси, Богородице, перейшла Ти до життя, бо Ти Мати Життя, і молитвами Твоїми визволяєш від смерти душі наші", - пояснили у ПЦУ.

Зазначається, що Пречиста Владичиця, як і всяка людина, була підвладною смерті.

"Однак для Неї час завершення земного життя був не мукою, не моментом розлуки із живими, але єднанням з Її Сином, Господом нашим Ісусом Христом. Богородиця, тілесно заснувши сном смерті, Самим Сином Її приймається до небесних осель", - зауважили у ПЦУ.

Отже, для всіх вірян це є приклад того, "що не лише Спаситель переміг тління та смерть".

"Але і всякий, хто вірує в Христа, хто любить Бога і виконує Його заповіді - хоча і помре, теж стане переможцем смерті та увійде у життя вічне", - наголосили у ПЦУ.

&quot;Бій проти зла&quot;: ПЦУ розкрила сенс свята Успіння для кожного українцяПривітання ПЦУ зі святом (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як вшановує ПЦУ свято Успіння Пресвятої Богородиці

У ПЦУ повідомили, що вшанування Успіння Пресвятої Владичиці супроводжується не скорботою, а радістю.

"Ми не Її смерть згадуємо, але прославляємо перемогу над смертю, яку звершив Її Син і наш Спаситель, і якої Вона була удостоєна. Також ми радіємо тому, що як Господь вознісся на небеса, але за обітницею залишається з вірними по всі дні, до кінця віку, так і Пречиста Божа Матір, хоча тілесно заснула, але і по Успінні своєму, як ми нині урочисто співаємо, "світу не залишила", - розповіли громадянам.

Наголошується, що "є також привід радіти, бо у боротьбі духовній, у протистоянні лукавому і його слугам, ми не самі".

"Але маємо Звитяжну і Обрану Воєводу - Пресвяту Богородицю, Яка з великою силою йде перед нами в бій проти зла, зміцнюючи та надихаючи нас", - пояснили у ПЦУ.

Саме тому варто від усього серця знову і знову промовляти: "Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але від бід визволи нас, Єдина Чиста і Благословена".

&quot;Бій проти зла&quot;: ПЦУ розкрила сенс свята Успіння для кожного українцяПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як долучитись до Божественної літургії онлайн

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці Божественну літургію в Успенському соборі лаври очолює Предстоятель ПЦУ - Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Долучитись до всеукраїнської молитви онлайн можна:

"Доєднуйтеся до спільної молитви", - підсумували у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли насправді починається новий церковний рік в Україні - з вересня чи ні.

Тим часом у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.

Читайте також про всі найважливіші церковні свята у серпні 2025 року - за чинним новоюліанським календарем.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ Святая Мария Успение Церковний календар Свята Традиції
Новини
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія