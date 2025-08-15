"Бій проти зла": ПЦУ розкрила сенс свята Успіння для кожного українця

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Чим важливе свято Успіння для кожного українця

Вірянам нагадали, що свято Успіння відзначають із року в рік "з душевною радістю".

"Бо Успіння Пресвятої Богородиці проголошує перемогу над смертю та оспівує турботу Божої Матері за весь людський рід: "У Різдві дівство зберегла єси, в Успінні ж світу не залишила єси, Богородице, перейшла Ти до життя, бо Ти Мати Життя, і молитвами Твоїми визволяєш від смерти душі наші", - пояснили у ПЦУ.

Зазначається, що Пречиста Владичиця, як і всяка людина, була підвладною смерті.

"Однак для Неї час завершення земного життя був не мукою, не моментом розлуки із живими, але єднанням з Її Сином, Господом нашим Ісусом Христом. Богородиця, тілесно заснувши сном смерті, Самим Сином Її приймається до небесних осель", - зауважили у ПЦУ.

Отже, для всіх вірян це є приклад того, "що не лише Спаситель переміг тління та смерть".

"Але і всякий, хто вірує в Христа, хто любить Бога і виконує Його заповіді - хоча і помре, теж стане переможцем смерті та увійде у життя вічне", - наголосили у ПЦУ.

Як вшановує ПЦУ свято Успіння Пресвятої Богородиці

У ПЦУ повідомили, що вшанування Успіння Пресвятої Владичиці супроводжується не скорботою, а радістю.

"Ми не Її смерть згадуємо, але прославляємо перемогу над смертю, яку звершив Її Син і наш Спаситель, і якої Вона була удостоєна. Також ми радіємо тому, що як Господь вознісся на небеса, але за обітницею залишається з вірними по всі дні, до кінця віку, так і Пречиста Божа Матір, хоча тілесно заснула, але і по Успінні своєму, як ми нині урочисто співаємо, "світу не залишила", - розповіли громадянам.

Наголошується, що "є також привід радіти, бо у боротьбі духовній, у протистоянні лукавому і його слугам, ми не самі".

"Але маємо Звитяжну і Обрану Воєводу - Пресвяту Богородицю, Яка з великою силою йде перед нами в бій проти зла, зміцнюючи та надихаючи нас", - пояснили у ПЦУ.

Саме тому варто від усього серця знову і знову промовляти: "Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але від бід визволи нас, Єдина Чиста і Благословена".

Як долучитись до Божественної літургії онлайн

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці Божественну літургію в Успенському соборі лаври очолює Предстоятель ПЦУ - Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Долучитись до всеукраїнської молитви онлайн можна:

"Доєднуйтеся до спільної молитви", - підсумували у ПЦУ.