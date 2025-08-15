ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Бой против зла": ПЦУ раскрыла смысл праздника Успения для каждого украинца

Пятница 15 августа 2025 10:00
UA EN RU
"Бой против зла": ПЦУ раскрыла смысл праздника Успения для каждого украинца 15 августа ПЦУ отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 15 августа, украинцы отмечают один из 12 крупнейших церковных праздников - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.

Чем важен праздник Успения для каждого украинца

Верующим напомнили, что праздник Успения отмечают из года в год "с душевной радостью".

"Потому что Успение Пресвятой Богородицы провозглашает победу над смертью и воспевает заботу Божьей Матери за весь человеческий род: "В Рождестве девство сохранила ты, в Успении же мира не оставила ты, Богородице, перешла Ты к жизни, ибо Ты Мать Жизни, и молитвами Твоими освобождаешь от смерти души наши", - объяснили в ПЦУ.

Отмечается, что Пречистая Владычица, как и всякий человек, была подвластна смерти.

"Однако для Нее время завершения земной жизни было не мукой, не моментом разлуки с живыми, но единением с Ее Сыном, Господом нашим Иисусом Христом. Богородица, телесно уснув сном смерти, Самим Сыном Ее принимается в небесные обители", - заметили в ПЦУ.

Следовательно, для всех верующих это пример того, "что не только Спаситель победил тление и смерть".

"Но и всякий, кто верует во Христа, кто любит Бога и выполняет Его заповеди - хотя и умрет, тоже станет победителем смерти и войдет в жизнь вечную", - подчеркнули в ПЦУ.

&quot;Бой против зла&quot;: ПЦУ раскрыла смысл праздника Успения для каждого украинцаПоздравление ПЦУ с праздником (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как чтит ПЦУ праздник Успения Пресвятой Богородицы

В ПЦУ сообщили, что чествование Успения Пресвятой Владычицы сопровождается не скорбью, а радостью.

"Мы не Ее смерть вспоминаем, но прославляем победу над смертью, которую совершил Ее Сын и наш Спаситель, и которой Она была удостоена. Также мы радуемся тому, что как Господь вознесся на небеса, но по обетованию остается с верными по все дни, до скончания века, так и Пречистая Божия Матерь, хотя телесно уснула, но и по Успении своем, как мы ныне торжественно поем, "мира не оставила", - рассказали гражданам.

Подчеркивается, что "есть также повод радоваться, потому что в борьбе духовной, в противостоянии лукавому и его слугам, мы не одни".

"Но имеем Победоносную и Избранную Воеводу - Пресвятую Богородицу, Которая с большой силой идет перед нами в бой против зла, укрепляя и вдохновляя нас", - объяснили в ПЦУ.

Именно поэтому стоит от всего сердца снова и снова говорить: "Под Твою Милость прибегаем, Богородице Дево, молитв наших во время печали не отвергни, но от бед избавь нас, Единая Чистая и Благословенная".

&quot;Бой против зла&quot;: ПЦУ раскрыла смысл праздника Успения для каждого украинцаПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как приобщиться к Божественной литургии онлайн

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы Божественную литургию в Успенском соборе лавры возглавляет Предстоятель ПЦУ - Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейший Митрополит Епифаний.

Приобщиться к всеукраинской молитве онлайн можно:

"Присоединяйтесь к общей молитве", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда на самом деле начинается новый церковный год в Украине - с сентября или нет.

Тем временем в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в августе 2025 года - по действующему новоюлианскому календарю.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ Святая Мария Успение Церковный календарь Праздники Традиции
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия