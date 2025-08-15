"Бой против зла": ПЦУ раскрыла смысл праздника Успения для каждого украинца

Сегодня, 15 августа, украинцы отмечают один из 12 крупнейших церковных праздников - Успение Пресвятой владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Чем важен праздник Успения для каждого украинца

Верующим напомнили, что праздник Успения отмечают из года в год "с душевной радостью".

"Потому что Успение Пресвятой Богородицы провозглашает победу над смертью и воспевает заботу Божьей Матери за весь человеческий род: "В Рождестве девство сохранила ты, в Успении же мира не оставила ты, Богородице, перешла Ты к жизни, ибо Ты Мать Жизни, и молитвами Твоими освобождаешь от смерти души наши", - объяснили в ПЦУ.

Отмечается, что Пречистая Владычица, как и всякий человек, была подвластна смерти.

"Однако для Нее время завершения земной жизни было не мукой, не моментом разлуки с живыми, но единением с Ее Сыном, Господом нашим Иисусом Христом. Богородица, телесно уснув сном смерти, Самим Сыном Ее принимается в небесные обители", - заметили в ПЦУ.

Следовательно, для всех верующих это пример того, "что не только Спаситель победил тление и смерть".

"Но и всякий, кто верует во Христа, кто любит Бога и выполняет Его заповеди - хотя и умрет, тоже станет победителем смерти и войдет в жизнь вечную", - подчеркнули в ПЦУ.

Как чтит ПЦУ праздник Успения Пресвятой Богородицы

В ПЦУ сообщили, что чествование Успения Пресвятой Владычицы сопровождается не скорбью, а радостью.

"Мы не Ее смерть вспоминаем, но прославляем победу над смертью, которую совершил Ее Сын и наш Спаситель, и которой Она была удостоена. Также мы радуемся тому, что как Господь вознесся на небеса, но по обетованию остается с верными по все дни, до скончания века, так и Пречистая Божия Матерь, хотя телесно уснула, но и по Успении своем, как мы ныне торжественно поем, "мира не оставила", - рассказали гражданам.

Подчеркивается, что "есть также повод радоваться, потому что в борьбе духовной, в противостоянии лукавому и его слугам, мы не одни".

"Но имеем Победоносную и Избранную Воеводу - Пресвятую Богородицу, Которая с большой силой идет перед нами в бой против зла, укрепляя и вдохновляя нас", - объяснили в ПЦУ.

Именно поэтому стоит от всего сердца снова и снова говорить: "Под Твою Милость прибегаем, Богородице Дево, молитв наших во время печали не отвергни, но от бед избавь нас, Единая Чистая и Благословенная".

Как приобщиться к Божественной литургии онлайн

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы Божественную литургию в Успенском соборе лавры возглавляет Предстоятель ПЦУ - Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейший Митрополит Епифаний.

Приобщиться к всеукраинской молитве онлайн можно:

на странице ПЦУ в Facebook;

на странице Митрополита Епифания в Facebook;

на YouTube-канале ПЦУ.

"Присоединяйтесь к общей молитве", - подытожили в ПЦУ.