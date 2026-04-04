ua en ru
Сб, 04 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Як американці ставляться до операції Трампа в Ірані: Reuters провело опитування

01:00 04.04.2026 Сб
2 хв
Громадяни США песимістично оцінюють наслідки дій своєї армії в Ірані
aimg Юлія Маловічко
Флто: громадяни США (Getty Images)

Громадяни США песимістично оцінюють наслідки триваючої війни в Ірані як усередині країни, так і на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Reuters/Ipsos.

Читайте також: США втратили другий бойовий літак на Близькому Сході, - NYT

Інформагентство нагадує, що в середу президент США Дональд Трамп у телевізійному зверненні захистив свої дії стосовно американсько-ізраїльської війни з Іраном і пригрозив відкинути ісламську державу в "кам'яний вік".

Однак настрій у американців щодо операції США в Ірані протилежний переконанням їхнього лідера. Згідно з результатами опитування, більшість громадян США висловлюють стурбованість за своїх військовослужбовців і негативно оцінюють власне фінансове становище на тлі різкого зростання цін на енергоносії.

При цьому близько половини опитаних прогнозують погіршення стабільності на Близькому Сході та якості життя населення Ірану.

Також відомо, що понад три чверті респондентів виступили проти відправки сухопутних військ США до Ірану, що, за словами американських чиновників, входить до переліку розглянутих варіантів.

Що довше

За оцінками експертів ринку, середні роздрібні ціни на бензин у США можуть зрости на 4,25-4,45 долара за галон наступного тижня після того, як виступ Трампа в четвер призвів до різкого зростання цін на нафту в США.

Водночас Збройні сили Ірану відповіли на погрози Трампа попередженням про "більш нищівні, масштабні та руйнівні" атаки. Існують побоювання, що війна може залишити Іран під контролем щодо поставок енергоносіїв на Близькому Сході, оскільки він показав, що може блокувати Ормузьку протоку.

Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої