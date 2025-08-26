Битва за AI. Маск подав до суду на Apple і OpenAI: як це змінить штучний інтелект

Компанія Ілона Маска xAI подала позов до федерального суду США в Техасі проти Apple і розробника ChatGPT - OpenAI. У документі стверджується, що корпорації вступили в незаконну змову з метою обмежити конкуренцію на ринку штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Apple і OpenAI звинувачують у монополізації ринку

За даними позову, Apple і OpenAI "захопили ринки, щоб зберегти свої монополії і не дати новаторам на кшталт X і xAI конкурувати". Варто зазначити, що Apple уклала ексклюзивне партнерство з OpenAI та інтегрувала ChatGPT в операційні системи iPhone, iPad і Mac.

xAI стверджує, що без цієї угоди в Apple "не було б причин" ігнорувати застосунки X і Grok в App Store. Компанія Маска вимагає компенсацію на мільярди доларів.

"Це черговий приклад триваючих нападок з боку пана Маска", - заявили в OpenAI. В Apple на момент публікації коментар не надали.

"Мільйон відгуків з оцінкою 4,9 у @Grok, і все одно Apple відмовляється включати застосунок до будь-яких списків", - повторив претензії Маск на своїй платформі X.

Раніше в серпні він уже погрожував судом, стверджуючи, що дії Apple "унеможливлюють для будь-якої AI-компанії, крім OpenAI, вийти в топ App Store".

Зазначимо, що ChatGPT став найдинамічнішим споживчим додатком в історії після запуску наприкінці 2022 року. Маск же придбав соцмережу X у березні за 33 млрд доларів для посилення навчання своїх чат-ботів. Також Grok уже інтегрований в автомобілі Tesla.

Юридичні нюанси та аргументи сторін

Юристи з антимонопольного права зазначають, що позиція Apple на ринку смартфонів може посилити аргументи Маска, що компанія незаконно пов'язує продажі iPhone з просуванням ChatGPT.

Однак Apple, за їхніми словами, може заперечити, що вибір OpenAI був бізнес-рішенням у конкурентному середовищі і що корпорація не зобов'язана допомагати суперникам.

Справа також може стати першим у США судовим процесом, де суд має визначити, чи існує окремий ринок для ШІ і які його межі. "Це своєрідний тест - як суди трактуватимуть штучний інтелект у контексті антимонопольних суперечок", - вважає професор права Університету Буффало Крістін Бартолом'ю.

Додамо, що Ілон Маск також судиться з OpenAI та її CEO Семом Альтманом у Каліфорнії, намагаючись зупинити трансформацію компанії з некомерційної на комерційну.