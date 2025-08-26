ua en ru
Битва за AI. Маск подал в суд на Apple и OpenAI: как это изменит искусственный интеллект

Вторник 26 августа 2025 13:58
Битва за AI. Маск подал в суд на Apple и OpenAI: как это изменит искусственный интеллект xAI Илона Маска подает в суд на Apple и OpenAI из-за конкуренции в сфере ИИ и рейтингов в App Store (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Илона Маска xAI подала иск в федеральный суд США в Техасе против Apple и разработчика ChatGPT - OpenAI. В документе утверждается, что корпорации вступили в незаконный сговор с целью ограничить конкуренцию на рынке искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Apple и OpenAI обвиняют в монополизации рынка

По данным иска, Apple и OpenAI "захватили рынки, чтобы сохранить свои монополии и не дать новаторам вроде X и xAI конкурировать". Стоит отметить, что Apple заключила эксклюзивное партнерство с OpenAI и интегрировала ChatGPT в операционные системы iPhone, iPad и Mac.

xAI утверждает, что без этой сделки у Apple "не было бы причин" игнорировать приложения X и Grok в App Store. Компания Маска требует компенсацию на миллиарды долларов.

"Это очередной пример продолжающихся нападок со стороны господина Маска", - заявили в OpenAI. В Apple на момент публикации комментарий не предоставили.

"Миллион отзывов с оценкой 4,9 у @Grok, и все равно Apple отказывается включать приложение в какие-либо списки", - повторил претензии Маск на своей платформе X.

Ранее в августе он уже угрожал судом, утверждая, что действия Apple "делают невозможным для любой AI-компании, кроме OpenAI, выйти в топ App Store".

Отметим, что ChatGPT стал самым быстрорастущим потребительским приложением в истории после запуска в конце 2022 года. Маск же приобрел соцсеть X в марте за 33 млрд долларов для усиления обучения своих чат-ботов. Также Grok уже интегрирован в автомобили Tesla.

Юридические нюансы и аргументы сторон

Юристы по антимонопольному праву отмечают, что позиция Apple на рынке смартфонов может усилить аргументы Маска, что компания незаконно связывает продажи iPhone с продвижением ChatGPT.

Однако Apple, по их словам, может возразить, что выбор OpenAI был бизнес-решением в конкурентной среде и что корпорация не обязана помогать соперникам.

Дело также может стать первым в США судебным процессом, где суду предстоит определить, существует ли отдельный рынок для ИИ и каковы его границы. "Это своеобразный тест - как суды будут трактовать искусственный интеллект в контексте антимонопольных споров", - считает профессор права Университета Буффало Кристин Бартоломью.

Добавим, что Маск также судится с OpenAI и ее CEO Сэмом Альтманом в Калифорнии, пытаясь остановить трансформацию компании из некоммерческой в коммерческую.

