Біткойн стрімко падає через загрозу великої війни: що відбувається на ринку

Вартість біткойна та інших провідних криптовалют стрімко знижується на тлі ескалації військового конфлікту та взаємних погроз між США, Ізраїлем та Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, у неділю, 22 березня, ціна біткойна впала на 3,3%, опустившись до позначки $68 150, що стало найнижчим показником з початку березня.
Інші популярні токени продемонстрували ще суттєвішу негативну динаміку - зокрема Ether втратив майже 5%, опустившись до $2050, а разом з ним знецінилися Solana, XRP та Cardano.
Загалом з кінця лютого, коли розпочалися атаки США та Ізраїлю на Іран, найбільша криптовалюта світу втратила близько 20% своєї вартості.
Ситуація на ринках знову поставила під сумнів здатність цифрових активів виступати надійним сховищем для капіталу в періоди глобальної нестабільності.
Керівник відділу макростратегії Academy Securities Пітер Тчір зазначає, що наразі діє комплекс факторів, які тиснуть на галузь.
Окрім загального розпродажу ризикових активів, суттєвий вплив мають і ціни на енергоносії, що робить видобуток токенів дорожчим.
"Значна частина нещодавніх успіхів, на мою думку, була зроблена на користь законодавства, яке, ймовірно, стає дедалі важче прийняти - округ Колумбія зосереджений на війні, і останнім часом нове законодавство не призвело до манії покупок з боку новачків, якої, здається, очікує криптоспільнота. Схоже, що ризик знову зростає", - заявив експерт.
Додатковим фактором тиску стала ситуація в Ормузькій протоці та заяви Дональда Трампа про готовність бомбардувати іранські електростанції.
Це вже спровокувало зростання цін на нафту, що відобразилося на вартості безстрокових ф'ючерсів і посилило песимізм інвесторів перед відкриттям традиційних торгових майданчиків.
Нагадаємо, на початку лютого курс біткоїна вже демонстрував стрімке падіння, досягнувши 16-місячного мінімуму. Тоді ціна першої криптовалюти опустилася до позначки 60 тисяч доларів, що експерти пов'язували з загальною волатильністю ринку на початку 2026 року.
Згідно з прогнозами Reuters, після того, як біткоїн впав на 20% з початку року, очікується подальше поступове зниження вартості цифрового активу. Аналітики зазначають, що нинішня корекція є частиною довгострокового тренду на охолодження ринку.
Водночас 2026 рік визначається масштабною трансформацією ринку криптовалют. Зокрема, основними тенденціями року стали інтеграція блокчейну в державні стратегії та перехід цифрових активів до категорії базових засобів для повсякденних платежів.