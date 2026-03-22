Біткойн стрімко падає через загрозу великої війни: що відбувається на ринку

Падіння курсу та реакція ринку

За інформацією видання, у неділю, 22 березня, ціна біткойна впала на 3,3%, опустившись до позначки $68 150, що стало найнижчим показником з початку березня.

Інші популярні токени продемонстрували ще суттєвішу негативну динаміку - зокрема Ether втратив майже 5%, опустившись до $2050, а разом з ним знецінилися Solana, XRP та Cardano.

Загалом з кінця лютого, коли розпочалися атаки США та Ізраїлю на Іран, найбільша криптовалюта світу втратила близько 20% своєї вартості.

Ситуація на ринках знову поставила під сумнів здатність цифрових активів виступати надійним сховищем для капіталу в періоди глобальної нестабільності.

Причини негативної динаміки

Керівник відділу макростратегії Academy Securities Пітер Тчір зазначає, що наразі діє комплекс факторів, які тиснуть на галузь.

Окрім загального розпродажу ризикових активів, суттєвий вплив мають і ціни на енергоносії, що робить видобуток токенів дорожчим.

"Значна частина нещодавніх успіхів, на мою думку, була зроблена на користь законодавства, яке, ймовірно, стає дедалі важче прийняти - округ Колумбія зосереджений на війні, і останнім часом нове законодавство не призвело до манії покупок з боку новачків, якої, здається, очікує криптоспільнота. Схоже, що ризик знову зростає", - заявив експерт.

Додатковим фактором тиску стала ситуація в Ормузькій протоці та заяви Дональда Трампа про готовність бомбардувати іранські електростанції.

Це вже спровокувало зростання цін на нафту, що відобразилося на вартості безстрокових ф'ючерсів і посилило песимізм інвесторів перед відкриттям традиційних торгових майданчиків.