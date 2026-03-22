Биткойн стремительно падает из-за угрозы большой войны: что происходит на рынке

Стоимость биткойна и других ведущих криптовалют стремительно снижается на фоне эскалации военного конфликта и взаимных угроз между США, Израилем и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, в воскресенье, 22 марта, цена биткойна упала на 3,3%, опустившись до отметки $68 150, что стало самым низким показателем с начала марта.
Другие популярные токены продемонстрировали еще более существенную негативную динамику - в частности Ether потерял почти 5%, опустившись до $2050, а вместе с ним обесценились Solana, XRP и Cardano.
Всего с конца февраля, когда начались атаки США и Израиля на Иран, крупнейшая криптовалюта мира потеряла около 20% своей стоимости.
Ситуация на рынках вновь поставила под сомнение способность цифровых активов выступать надежным хранилищем для капитала в периоды глобальной нестабильности.
Руководитель отдела макростратегии Academy Securities Питер Тчир отмечает, что сейчас действует комплекс факторов, которые давят на отрасль.
Кроме общей распродажи рисковых активов, существенное влияние оказывают и цены на энергоносители, что делает добычу токенов дороже.
"Значительная часть недавних успехов, по моему мнению, была сделана в пользу законодательства, которое, вероятно, становится все труднее принять - округ Колумбия сосредоточен на войне, и в последнее время новое законодательство не привело к мании покупок со стороны новичков, которой, кажется, ожидает криптосообщество. Похоже, что риск снова растет", - заявил эксперт.
Дополнительным фактором давления стала ситуация в Ормузском проливе и заявления Дональда Трампа о готовности бомбить иранские электростанции.
Это уже спровоцировало рост цен на нефть, что отразилось на стоимости бессрочных фьючерсов и усилило пессимизм инвесторов перед открытием традиционных торговых площадок.
Напомним, в начале февраля курс биткоина уже демонстрировал стремительное падение, достигнув 16-месячного минимума. Тогда цена первой криптовалюты опустилась до отметки 60 тысяч долларов, что эксперты связывали с общей волатильностью рынка в начале 2026 года.
Согласно прогнозам Reuters, после того, как биткоин упал на 20% с начала года, ожидается дальнейшее постепенное снижение стоимости цифрового актива. Аналитики отмечают, что нынешняя коррекция является частью долгосрочного тренда на охлаждение рынка.
В то же время 2026 год определяется масштабной трансформацией рынка криптовалют. В частности, основными тенденциями года стали интеграция блокчейна в государственные стратегии и переход цифровых активов в категорию базовых средств для повседневных платежей.