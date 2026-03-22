Биткойн стремительно падает из-за угрозы большой войны: что происходит на рынке

Падение курса и реакция рынка

По информации издания, в воскресенье, 22 марта, цена биткойна упала на 3,3%, опустившись до отметки $68 150, что стало самым низким показателем с начала марта.

Другие популярные токены продемонстрировали еще более существенную негативную динамику - в частности Ether потерял почти 5%, опустившись до $2050, а вместе с ним обесценились Solana, XRP и Cardano.

Всего с конца февраля, когда начались атаки США и Израиля на Иран, крупнейшая криптовалюта мира потеряла около 20% своей стоимости.

Ситуация на рынках вновь поставила под сомнение способность цифровых активов выступать надежным хранилищем для капитала в периоды глобальной нестабильности.

Причины негативной динамики

Руководитель отдела макростратегии Academy Securities Питер Тчир отмечает, что сейчас действует комплекс факторов, которые давят на отрасль.

Кроме общей распродажи рисковых активов, существенное влияние оказывают и цены на энергоносители, что делает добычу токенов дороже.

"Значительная часть недавних успехов, по моему мнению, была сделана в пользу законодательства, которое, вероятно, становится все труднее принять - округ Колумбия сосредоточен на войне, и в последнее время новое законодательство не привело к мании покупок со стороны новичков, которой, кажется, ожидает криптосообщество. Похоже, что риск снова растет", - заявил эксперт.

Дополнительным фактором давления стала ситуация в Ормузском проливе и заявления Дональда Трампа о готовности бомбить иранские электростанции.

Это уже спровоцировало рост цен на нефть, что отразилось на стоимости бессрочных фьючерсов и усилило пессимизм инвесторов перед открытием традиционных торговых площадок.