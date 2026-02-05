Біткоїн впав на 20%: Reuters дав прогноз про майбутній курс криптовалюти

З початку року біткоїн подешевшав на 20%, і у подальшому курс цифрової валюти, ймовірно, буде поступово знижуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, у сьогодні, 5 лютого, біткоїн коштує близько 70 000 доларів. На початку європейських торгів біткоїн впав на 2%, після попереднього падіння на 3,5% під час азійської сесії до 70 052,38 доларів, що є найнижчим рівнем з листопада 2024 року.

Тим часом курс ефіра знизився на 0,7%, до 2 111,34 доларів. Падіння нижче 2 тисяч доларів стане першим випадком, коли друга за величиною криптовалюта у світі подолала цей рівень з травня минулого року.

Останній різкий обвал криптовалют був спровокований, за словами аналітиків, висуненням кандидатури Кевіна Ворша на посаду наступного голови Федеральної резервної системи США через очікування, що він може скоротити баланс ФРС.

Біткоїн з початку тижня подешевшав вже більш ніж на 7%, довівши своє падіння з початку року до майже 20%, тоді як ефір цього року впав майже на 30%.

"Ринок боїться яструбів. Менший баланс не забезпечить жодного попутного вітру для криптовалюти", - заявив Мануель Вільєгас Франчески з дослідницької групи Julius Baer

У аналітичній записці Deutsche Bank підкреслили, що падіння криптовалют головним чином зумовлене масовим виведенням коштів з інституційних ETF. З моменту спаду в жовтні 2025 року з цих фондів щомісяця витікають мільярди доларів.

Лише у США спотові біткоїни зазнали відтоку понад 3 млрд доларів у січні після відтоку близько 2 млрд доларів у грудні та 7 млрд доларів у листопаді відповідно.

"На нашу думку, цей стабільний продаж сигналізує про те, що традиційні інвестори втрачають інтерес, а загальний песимізм щодо криптовалют зростає", – додали у Deutsche Bank.