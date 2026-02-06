ua en ru
Біткоїн оновив 16-місячний мінімум: чому криптовалюта стрімко дешевшає

П'ятниця 06 лютого 2026 08:45
Біткоїн оновив 16-місячний мінімум: чому криптовалюта стрімко дешевшає Фото: курс біткоїна знижується з початку року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 6 лютого, курс біткоїна досяг 16-місячного мінімуму та опустився до 60 тисяч доларів, хоча наприкінці торгів його позиції дещо відновились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільша у світі криптовалюта наприкінці торгів зросла на 1,64% до 64 153,24 доларів, хоча протягом сесії вона досягла мінімуму в 60 008,52 доларів. Це найнижчий показник з жовтня 2024 року.

Ефір наприкінці торгів зріс на 2,4% до 1891,27 доларів, протягом торгів падаючи до 10-місячного мінімуму в 1751,94 доларів.

Дані CoinGecko показали, що світовий криптовалютний ринок втратив близько 2 трлн доларів у вартості з моменту досягнення піку в 4,379 трлн доларів на початку жовтня, при цьому понад трильйон доларів було втрачено лише за останній місяць.

Таким чином, біткоїн впав за тиждень на 16%, довівши своє падіння з початку року до 27%. Ефір мав "просів" на 17% за тиждень, а його втрати з початку року сягнули 36%.

Курс криптовалют зазнав суттєвого впливу останніх продажів дорогоцінних металів та акцій. Золото та срібло, наприклад, стали більш волатильними в результаті купівлі з використанням кредитного плеча та спекулятивних потоків.

Доля біткойна деякий час була пов'язана з ширшим технологічним сектором. Ціна мала тенденцію до зростання, особливо на тлі ентузіазму інвесторів щодо штучного інтелекту.

"Повернення біткойна до 60 тисяч доларів – це не смерто криптовалюти, це рахунок, який має бути сплачений казначейськими облігаціями та фондами, які розглядали біткоїн як односторонній актив без реального контролю ризиків", – заявив Джошуа Чу, співголова Гонконгської асоціації Web3.

За його словами, криптовалюти переживають труднощі в останні місяці після рекордного краху в жовтні минулого року. Саме це призвело до охолодження настроїв інвесторів щодо цифрових активів.

Раніше повідомлялось, що з початку року біткоїн подешевшав на 20%, і у подальшому курс цифрової валюти, ймовірно, буде поступово знижуватись.

