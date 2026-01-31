Bitcoin впав у ціні нижче 80 тисяч доларів: слідом пішли інші криптовалюти
У суботу 31 січня криптовалюта Bitcoin різко впала, опустившись нижче за 80 тисяч доларів і досягнувши найнижчих показників із квітня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, падіння відбулося на тлі низької ліквідності та обмеженого інтересу до купівлі. Це посилило обвал, внаслідок чого найбільша у світі криптовалюта втратила понад 30% своєї вартості.
Таким чином, у суботу опівдні Bitcoin впав у ціні на 7,1% до 78 159,41 доларів. Паралельно інші токени показали ще більш значні втрати. Криптовалюта Ethereum, яка є другим за величиною цифровим активом, втратила понад 10%, а Solana - понад 11%.
Якщо подивитися на біржу Binance, то обвал BTC там теж підтверджується.
"Згідно з даними CoinGecko, розпродаж призвів до зниження загальної вартості криптовалютного ринку приблизно на 111 млрд доларів за останні 24 години", - пише Bloomberg.
За даними аналітичної компанії Coinglass, за той самий період було ліквідовано коротких і довгих позицій на суму близько 1,6 млрд доларів, більша частина яких припала на останні чотири години, здебільшого щодо Bitcoin і Ethereum.
Ситуація з криптовалютами та іншими активами
Нагадаємо, лише кілька тижнів тому, 14 січня, вартість Bitcoin уперше з листопада 2025 року пішла стрімко вгору, перевищивши позначку в 95 тисяч доларів за одну одиницю валюти.
Паралельно вгору йшли ціни на золото, срібло та мідь. Однак 30 січня впали донизу. У Reuters ситуацію пояснили наступним чином:
"Інвестори почали фіксувати прибутки, оскільки надії на агресивне зниження відсоткових ставок у США почали зникати, а долар стабілізувався", - йшлося в публікації.
