Уперше з листопада з 2025 року: курс Bitcoin перевищив 95 000 доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin вперше з листопада 2025 року пішла стрімко вгору. Ціна за монету перевищила 95 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані платформи Binance .

Станом на 5:45 ранку, вартість крипти BTC склала понад 95 549 доларів США за одну одиницю монети. На графіку нижче можна помітити, що за останні стався різкий стрибок вгору.

Також зазначимо, що на графіку можна подивитися найнижчу ціну за Bitcoin, яка була нещодавно. Так, приблизно в середині листопада 2025 року ціна становила 80 600 доларів США.