ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Уперше з листопада з 2025 року: курс Bitcoin перевищив 95 000 доларів

Середа 14 січня 2026 05:55
UA EN RU
Уперше з листопада з 2025 року: курс Bitcoin перевищив 95 000 доларів Фото: за добу відбувся стрибок ціни вгору (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вартість криптовалюти Bitcoin вперше з листопада 2025 року пішла стрімко вгору. Ціна за монету перевищила 95 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані платформи Binance.

Станом на 5:45 ранку, вартість крипти BTC склала понад 95 549 доларів США за одну одиницю монети. На графіку нижче можна помітити, що за останні стався різкий стрибок вгору.

Уперше з листопада з 2025 року: курс Bitcoin перевищив 95 000 доларів

Також зазначимо, що на графіку можна подивитися найнижчу ціну за Bitcoin, яка була нещодавно. Так, приблизно в середині листопада 2025 року ціна становила 80 600 доларів США.

Коригування цін на крипту

Нагадаємо, 1 грудня 2025 року криптоіндустрія продовжувала мати втрати. Ринок розпочав місяць із сильних обвалів - впала ціна на Bitcoin, Ethereum та інші криптовалюти.

За словами аналітиків, причиною стало загальне зростання "risk-off" настроїв на фінансових ринках. Зокрема, інвестори масово виходили з волатильних активів і обирали більш безпечні інструменти.

Крім того, відсутність так званих "dip-збирачів" (інвесторів, які скуповують активи після падіння) і слабкі притоки в криптофонди посилили тиск на ринок.

Однак станом на 5 січня, ціна на BTC перевищила 93 тисячі доларів. За даними Bloomberg, ринок крипти відреагував таким чином на операцію США у Венесуелі з арешту Ніколаса Мадуро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін Криптоіндустрія
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році