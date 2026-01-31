Bitcoin рухнул в цене ниже 80 тысяч долларов: следом пошли другие криптовалюты
В субботу 31 января криптовалюта Bitcoin резко упала, опустившись ниже 80 тысяч долларов и достигнув самых низких показателей с апреля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, падение произошло на фоне низкой ликвидности и ограниченного интереса к покупке. Это усугубило обвал, в результате чего крупнейшая в мире криптовалюта потеряла более 30% своей стоимости.
Таким образом, в субботу в полдень Bitcoin упал в цене на 7,1% до 78 159,41 долларов. Параллельно другие токены показали еще более значительные потери. Криптовалюта Ethereum, которая является второй по величине цифровым активом, потеряла более 10%, а Solana - более 11%.
Если посмотреть на биржу Binance, то обвал BTC там тоже подтверждается.
"Согласно данным CoinGecko, распродажа привела к снижению общей стоимости криптовалютного рынка примерно на 111 млрд долларов за последние 24 часа", - пишет Bloomberg.
По данным аналитической компании Coinglass, за тот же период было ликвидировано коротких и длинных позиций на сумму около 1,6 млрд долларов, большая часть которых пришлась на последние четыре часа, в основном в отношении Bitcoin и Ethereum.
Ситуация с криптовалютами и другими активами
Напомним, всего пару недель назад, 14 января, стоимость Bitcoin впервые с ноября 2025 года пошла стремительно вверх, превысив отметку в 95 тысяч долларов за одну единицу валюты.
Параллельно вверх шли цены на золото, серебро и медь. Однако 30 января упали вниз. В Reuters ситуацию объяснили следующим образом:
"Инвесторы начали фиксировать прибыли, поскольку надежды на агрессивное снижение процентных ставок в США начали исчезать, а доллар стабилизировался", - говорилось в публикации.
