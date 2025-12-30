ua en ru
Binance пояснила обмеження на виведення коштів для українців

Вівторок 30 грудня 2025 18:15
UA EN RU
Binance пояснила обмеження на виведення коштів для українців Що змінилося в оплаті на Binance для українців (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Криптовалютна біржа Binance уточнила деталі нещодавніх змін у роботі платіжних сервісів для користувачів з України.

Про це РБК-Україна дізналася у прес-служби Binance.

Що відомо про обмеження

У компанії підкреслили, що нововведення стосуються виключно українських клієнтів, які раніше користувалися послугами платіжного провайдера Bifinity.

Роз'яснення послідували на тлі припинення низки ключових функцій на платформі з 29 грудня. Зокрема, користувачі тимчасово втратили можливість виводити кошти безпосередньо на банківські картки VISA і MasterCard - цю функцію відключено до окремого повідомлення.

Незважаючи на зміни, можливість поповнення рахунку на платформі загалом збережено.

Що з сервісом ZEN

Платіжний сервіс ZEN, який часто використовується для операцій у євро (EUR), польському злоті (PLN) та інших валютах, формально залишається в списку доступних методів оплати. Однак його повноцінна робота для депозитів і виведення коштів для українських користувачів очікується тільки з 6 січня.

У Binance підкреслили, що зміни пов'язані з технічними роботами та оновленням партнерської інфраструктури. Вони не мають відношення до Національного банку України і не зачіпають P2P-операції, які продовжують працювати у звичайному режимі.

Користувачі, яким необхідно терміново вивести кошти, можуть скористатися SWIFT-переказами або альтернативними способами, включаючи P2P-торгівлю, за умови її доступності в регіоні.

Нагадаємо, що українців попередили про шахрайські схеми з "легкими грошима" на спортивних ставках.

Також ми писали про те, у що українці інвестували 2025 року і як працює ринок дохідної нерухомості.

Крім того, у нас є матеріал про те, які інвестиції можуть бути вигіднішими для українців під час війни.

