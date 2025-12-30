ua en ru
Binance забороняє українцям виводити гроші на картки: що відомо

Вівторок 30 грудня 2025 11:25
UA EN RU
Binance забороняє українцям виводити гроші на картки: що відомо Найбільша криптовалютна біржа світу Binance розіслала користувачам в Україні важливе попередження (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Найбільша криптобіржа світу Binance з 29 грудня 2025 року призупинила пряме виведення коштів на банківські картки для користувачів з України. Обмеження стосуються операцій з VISA та MasterCard, а також автоматичних покупок криптовалюти.

РБК-Україна розповідає, чому запроваджено ці зміни та як тепер виводити гроші через P2P-платформу.

Що перестало працювати

З 29 грудня на платформі було призупинено відразу кілька ключових функцій. Зокрема, користувачі більше не можуть виводити кошти безпосередньо на банківські картки VISA і MasterCard - цю можливість відключено до окремого повідомлення.

Крім того, припинено виконання автоматичних регулярних покупок криптовалюти (Recurring Buy). Також було скасовано всі раніше розміщені лімітні ордери на купівлю активів за фіатні кошти.

Які функції залишаються доступними

При цьому можливість поповнення рахунку на платформі загалом збережено. Користувачам, як і раніше, доступні:

  • поповнення і купівля криптовалюти з карток VISA і MasterCard (тільки вхідні транзакції)
  • депозити через Apple Pay і Google Pay
  • SWIFT-перекази - як для введення, так і для виведення коштів.

Ситуація з Zen.com

Платіжний сервіс Zen.com, який часто використовується для операцій з євро (EUR), польським злотим (PLN) та іншими валютами, формально залишається в списку доступних методів. Однак, згідно з повідомленням платформи, його повноцінна робота для депозитів і виведення коштів очікується тільки з 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким необхідно терміново вивести кошти, доведеться скористатися SWIFT-переказами або альтернативними варіантами, такими як P2P-торгівля (якщо вона доступна в їхньому регіоні), оскільки пряме виведення на карту заблоковано.

Нагадаємо, що українців попередили про шахрайські схеми з "легкими грошима" на спортивних ставках.

Також ми писали про те, у що українці інвестували 2025 року і як працює ринок дохідної нерухомості.

Крім того, у нас є матеріал про те, які інвестиції можуть бути вигіднішими для українців під час війни.

