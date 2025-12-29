"Легкі гроші" і порожній гаманець: українців попередили про аферу зі спортивними ставками
Бажання швидко заробити дедалі частіше обертається фінансовими втратами. Шахраї через соцмережі пропонують українцям "гарантований" виграш на спортивних ставках. Насправді ж люди залишаються без грошей.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості.
Як працює схема
Афера зазвичай розгортається за одним і тим самим сценарієм:
- у соцмережах або месенджерах людині надходить пропозиція "підзаробити" на ставках;
- обіцяють 100% виграш або навіть ставку на "договірний матч";
- користувач робить ставку, після чого в особистому кабінеті бачить "миттєвий виграш";
- під час спроби вивести кошти трансакцію спочатку схвалюють, а потім скасовують;
- потерпілому пояснюють: для отримання грошей потрібно сплатити комісію, податок або страховку;
- після першої оплати з'являється нова вимога - і так доти, поки людина не зупиниться або не втратить усі гроші.
На що варто звернути увагу
Експерти радять пам’ятати: ставки в Україні можуть робити лише повнолітні особи, а легальних букмекерських контор небагато. Обов’язкова умова - українська ліцензія. Навіть справжня ліцензія іншої країни не захистить у разі шахрайства.
Також варто перевіряти компанію через Єдиний державний реєстр юридичних осіб.
Ознаки шахрайства
Про небезпеку свідчать такі сигнали:
- не вимагають документи для підтвердження повноліття;
- обіцяють гарантований виграш;
- пропонують ставки на "договірні матчі" (в Україні це кримінальний злочин);
- після кожного "виграшу" вимагають нові комісії для виведення коштів.
Головне правило
Легких грошей не існує. Якщо вам обіцяють гарантований заробіток - це майже завжди шахрайська пастка. Для додаткового доходу фахівці радять обирати лише офіційне працевлаштування та перевірені вакансії.
Читайте також про те, що українців, які шукають додатковий заробіток, попередили про небезпечну шахрайську схему. Йдеться про буцімто легкий "пасивний дохід" за доступ до банківської картки або рахунку.
Раніше ми писали про небезпечну аферу з опитуванням "від банку" та пояснювали, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житла.