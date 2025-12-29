"Легкі гроші" і порожній гаманець: українців попередили про аферу зі спортивними ставками

Бажання швидко заробити дедалі частіше обертається фінансовими втратами. Шахраї через соцмережі пропонують українцям "гарантований" виграш на спортивних ставках. Насправді ж люди залишаються без грошей.

Як працює схема

Афера зазвичай розгортається за одним і тим самим сценарієм:

у соцмережах або месенджерах людині надходить пропозиція "підзаробити" на ставках;

обіцяють 100% виграш або навіть ставку на "договірний матч";

користувач робить ставку, після чого в особистому кабінеті бачить "миттєвий виграш";

під час спроби вивести кошти трансакцію спочатку схвалюють, а потім скасовують;

потерпілому пояснюють: для отримання грошей потрібно сплатити комісію, податок або страховку;

після першої оплати з'являється нова вимога - і так доти, поки людина не зупиниться або не втратить усі гроші.

На що варто звернути увагу

Експерти радять пам’ятати: ставки в Україні можуть робити лише повнолітні особи, а легальних букмекерських контор небагато. Обов’язкова умова - українська ліцензія. Навіть справжня ліцензія іншої країни не захистить у разі шахрайства.

Також варто перевіряти компанію через Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Ознаки шахрайства

Про небезпеку свідчать такі сигнали:

не вимагають документи для підтвердження повноліття;

обіцяють гарантований виграш;

пропонують ставки на "договірні матчі" (в Україні це кримінальний злочин);

після кожного "виграшу" вимагають нові комісії для виведення коштів.

Головне правило

Легких грошей не існує. Якщо вам обіцяють гарантований заробіток - це майже завжди шахрайська пастка. Для додаткового доходу фахівці радять обирати лише офіційне працевлаштування та перевірені вакансії.