Долари, нерухомість чи крипта? У що вигідніше інвестувати українцям під час війни

Навіть під час війни українці мають змогу інвестувати частину коштів, що залишились після витрат на утримання сім’ї та донатів на ЗСУ, в інструменти пасивного доходу. Їх немало. І вони показали різну дохідність у 2023 році.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна « Дохід під час війни: на чому і скільки можуть заробляти українці ».

Скільки можна було заробити в 2023 році

Якщо говорити про популярність різних інвестиційних інструментів серед українців, то в трійці лідерів – готівкова валюта, інвестиції в нерухомість та депозити в банках.

Готівкова валюта

Що стосується інвестицій у готівкову валюту, то за результатами року вони були збитковими.

"Якщо люди, наприклад, рік тому купували готівкові долари за курсом, близьким до 42 гривень за долар, то під кінець 2023 року гривня укріпилась до 38 за долар. А якщо ще й порахувати інфляцію, то ці інвестиції були збитковими", - підраховує засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Валютні депозити в банках

Значна частина валютних депозитів у банках минулого року відкривалася для покупки в такий спосіб безготівкової валюти. Як правило, ставки за такими депозитами наближалися до нуля.

"Навіть за умови, якщо клієнт відкрив банківський депозит у валюті під 2,5% річних, що було чи не найбільшою ставкою на ринку, то така дохідність не перевищила інфляцію. Навіть з урахуванням зростання курсу долара (+2,8% на 22 грудня)", – аргументує низьку дохідність інвестицій у валюту фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Гривневі депозити в банках

Наприкінці 2022 року депозит в гривні на 12 місяців можна було відкрити за ставкою до 17-19% річних. Навіть з урахуванням податків така дохідність (13% - 15,3%) виявилася вищою за інфляцію (5,1% в річному вимірі за підсумками листопада 2023 року). Такий результат був зовсім неочевидним ще рік тому, адже в більшість прогнозів закладалися вищі темпи зростання цін, констатує Михайло Демків.

Нерухомість

Офіційні показники свідчать про ріст цін на вторинному ринку нерухомості протягом року на 12%. Але насправді йдеться про ціни пропозицій, а не реальних угод. Тож можна стверджувати, що нерухомість не продемонструвала очевидної позитивної цінової динаміки. Хоча, нагадує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, варто пам’ятати, що нерухомість – це довгострокова інвестиція.

Що стосується первинного ринку нерухомості, то тут однозначно спостерігається ріст цін – на 10-30% протягом року, наводить цифри директор з інвестицій, голова офісу R&D інвесткомпанії Capital Times Артем Щербина.

Ціни зростають як мінімум через подорожчання будівельних матеріалів та вартості робіт. Зокрема, на вартість будівельних робіт впливає фактор мобілізації, через що на будмайданчиках елементарно не вистачає робочих рук.

Криптовалюти

Неочікувано високу і рекордну порівняно з усіма іншими інструментами інвестицій дохідність в 2023 році продемонстрували криптоактиви. Власники крипти за рік змогли заробити від 50% до 300%. Купівля біткоїна або ефіріума виявилась цього року найприбутковішою інвестицією.

Але тенденція може змінитися фактично в будь-який момент. Варто згадати, наприклад, що попередній, 2022 рік, закінчився "криптозимою", коли власники криптоактивів вимушені були фіксувати значні збитки.

Ну і варто пам’ятати, що операції з криптоактивами досі недостатньо законодавчо врегульовані, зокрема і в Україні. А отже – фактично знаходяться поза законом. Тож гарантувати ваші права як інвестора в криптоактиви ніхто не може.