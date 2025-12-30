Binance объяснила ограничения на вывод средств для украинцев

Криптовалютная биржа Binance уточнила детали недавних изменений в работе платежных сервисов для пользователей из Украины.

Об этом РБК-Украина узнала у пресс-службы Binance.

Что известно об ограничениях

В компании подчеркнули, что нововведения касаются исключительно украинских клиентов, которые ранее пользовались услугами платежного провайдера Bifinity.

Разъяснения последовали на фоне приостановки ряда ключевых функций на платформе с 29 декабря. В частности, пользователи временно лишились возможности выводить средства напрямую на банковские карты VISA и MasterCard - эта функция отключена до отдельного уведомления.

Несмотря на изменения, возможность пополнения счета на платформе в целом сохранена.

Что с сервисом ZEN

Платежный сервис ZEN, который часто используется для операций в евро (EUR), польском злотом (PLN) и других валютах, формально остается в списке доступных методов оплаты. Однако его полноценная работа для депозитов и вывода средств для украинских пользователей ожидается только с 6 января.

В Binance подчеркнули, что изменения связаны с техническими работами и обновлением партнерской инфраструктуры. Они не имеют отношения к Национальному банку Украины и не затрагивают P2P-операции, которые продолжают работать в обычном режиме.

Пользователи, которым необходимо срочно вывести средства, могут воспользоваться SWIFT-переводами или альтернативными способами, включая P2P-торговлю, при условии ее доступности в регионе.