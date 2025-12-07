Біля ТЕЦ у Красноярську після вибухів загорілися склади (фото, відео)

У неділю ввечері, 7 грудня, росіяни поскаржилися на пожежу в Красноярську. Інцидент стався біля місцевої ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Очевидці та підписники ASTRA розповіли, що на вулиці Сонячній, поруч із ТЕЦ-1, було чутно два вибухи. Також у мережі з'явилися кадри пожежі.

Пізніше в МНС Красноярського краю підтвердили інформацію про пожежу, додавши, що через це було знищено кілька вантажівок.

"Сьогодні о 22:25 надійшло повідомлення про пожежу в гаражному боксі на вулиці Сонячній у місті Красноярську. За попередніми даними вогнем було знищено 4 вантажні автомобілі. Постраждалих немає. О 23:14 пожежу було локалізовано на площі 850 квадратних метрів", - ідеться в публікації.

Також там додали, що причини пожежі з'ясовують.