Головна » Новини » Надзвичайні події

Біля ТЕЦ у Красноярську після вибухів загорілися склади (фото, відео)

Неділя 07 грудня 2025 21:07
UA EN RU
Біля ТЕЦ у Красноярську після вибухів загорілися склади (фото, відео) Фото: у російському МНС стверджують, що пожежу ліквідували (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 7 грудня, росіяни поскаржилися на пожежу в Красноярську. Інцидент стався біля місцевої ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Очевидці та підписники ASTRA розповіли, що на вулиці Сонячній, поруч із ТЕЦ-1, було чутно два вибухи. Також у мережі з'явилися кадри пожежі.

Пізніше в МНС Красноярського краю підтвердили інформацію про пожежу, додавши, що через це було знищено кілька вантажівок.

"Сьогодні о 22:25 надійшло повідомлення про пожежу в гаражному боксі на вулиці Сонячній у місті Красноярську. За попередніми даними вогнем було знищено 4 вантажні автомобілі. Постраждалих немає. О 23:14 пожежу було локалізовано на площі 850 квадратних метрів", - ідеться в публікації.

Також там додали, що причини пожежі з'ясовують.

Інші інциденти з ТЕЦ в Росії

Нагадаємо, 31 жовтня Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що українські воїни завдали ракетних ударів по Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська". Для атаки використовувалися "Нептуни". У ВМС підкреслили, що ці об'єкти забезпечували подачу електроенергії на військові підприємства регіону.

Також ми писали, що ввечері 16 листопада в російському Орлі теж прогриміли вибухи. Місцеві пабліки повідомляли, що знову могла бути атакована Орловська ТЕЦ.

Крім того, вчора, 6 грудня, росіяни самостійно влаштували блекаут в Бєлгороді. РосЗМІ повідомляли, що російський літак втратив авіабомбу, в результаті чого вона впала на підстанцію в місті і пошкодила її.

Російська Федерація ТЕЦ
