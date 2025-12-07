ua en ru
Вс, 07 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Возле ТЭЦ в Красноярске после взрывов загорелись склады (фото, відео)

Воскресенье 07 декабря 2025 21:07
UA EN RU
Возле ТЭЦ в Красноярске после взрывов загорелись склады (фото, відео) Фото: в российском МЧС утверждают, что пожар ликвидировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 7 декабря, россияне пожаловались на пожар в Красноярске. Инцидент произошел около местной ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Очевидцы и подписчики ASTRA рассказали, что на улице Солнечной, рядом с ТЭЦ-1, было слышно два взрыва. Также в сети появились кадры пожара.

Позже в МЧС Красноярского края подтвердили информацию о пожаре, добавив, что из-за этого были уничтожены несколько грузовиков.

"Сегодня в 22:25 поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на улице Солнечной в городе Красноярске. По предварительным данным огнем были уничтожены 4 грузовых автомобиля. Пострадавших нет. В 23:14 пожар был локализован на площади 850 квадратных метров", - говорится в публикации.

Также там добавили, что причины пожара выясняются.

Другие инциденты с ТЭЦ в России

Напомним, 31 октября Военно-морские силы ВСУ сообщили, что украинские воины нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская". Для атаки использовались "Нептуны". В ВМС подчеркнули, что эти объекты обеспечивали подачу электроэнергии на военные предприятия региона.

Также мы писали, что вечером 16 ноября, в российском Орле тоже прогремели взрывы. Местные паблики сообщали, что вновь могла быть атакована Орловская ТЭЦ.

Кроме того, вчера, 6 декабря, россияне самостоятельно устроили блэкаут в Белгороде. РосСМИ сообщали, что российский самолет потерял авиабомбу, в результате чего она упала на подстанцию в городе т повредила ее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ТЭЦ
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне