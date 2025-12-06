Росіяни "загубили" авіабомбу і влаштували блекаут у Бєлгороді

Російські окупанти ввечері 6 грудня влаштували в Бєлгороді блекаут. Російський літак "загубив" керовану авіабомбу, цей КАБ впав на підстанцію в місті та пошкодив її.
Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що ввечері 6 грудня в Бєлгороді пролунав потужний вибух, центр міста було повністю знеструмлено. Росіянам вдалося відновити електропостачання тільки через годину після вимкнення.
Як стало відомо, вибух стався в Східному окрузі Бєлгорода - біля місцевої підстанції. Тривогу не оголошували, ракетної та дронової небезпеки не було. Тільки пізніше стало відомо, що там впала російська авіабомба з літака, який летів у напрямку українського кордону.
Російські канали припустили, що мало місце чергове традиційне "нештатне сходження" КАБу, яких було вже чимало - десятки керованих авіабомб тільки за останній рік впали на поля поблизу Бєлгорода та на його пригороди. Наразі ступінь пошкоджень підстанції невідома, але її вдалося частково відремонтувати.
Нагадаємо, що минулий блекаут в Бєлгороді стався ввечері 8 листопада. Без світла тоді опинилися понад 20 тисяч абонентів, росіяни скаржилися на нібито ракетний удар Сил оборони України по підстанції.
Це був вже четвертий блекаут в російському місті на той момент. Ще 5 жовтня росіяни скаржилися, що по підстанції "Луч" у Бєлгороді нібито завдали ракетного удару. У ніч на 6 жовтня губернатор області повідомив, що без світла залишилися майже 40 тисяч жителів..
11 жовтня Бєлгород також опинився під ракетним ударом. Унаслідок обстрілу було пошкоджено ТЕЦ "Луч", більшість районів міста опинилися без світла. А 13 жовтня по російському місту знову прилетіло. Попередньо, було знищено турбіни на Бєлгородській ТЕЦ, через що вона повністю вийшла з ладу.