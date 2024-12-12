Біля станції "Академік Вернадський" з'явились перші малюки пінгвінів: неймовірні кадри
Неподалік станції "Академік Вернадський" вилупились перші пінгвінята цього сезону. Українські полярники розповіли, що про них відомо, а також поділились унікальними світлинами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Що відомо про пташенят пінгвінів біля станції "Академік Вернадський"
"Приготуйтеся до неймовірної милоти: неподалік станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята цього сезону. Погляньте, які ж вони солодятка", - написали полярники.
Перші пінгвінята поточного сезону (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
У тому гнізді, де з'явилися перші яйця (на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу), біолог 29-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.
"Перше дитинча вже активне - годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге, мабуть, вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще у шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна", - поділився вчений.
Ці пінгвіни виводять потомство у гніздах з камінців (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Тепер малюки близько місяця перебуватимуть у гнізді з батьками, які доглядатимуть їх по черзі:
- годуватимуть крилем із дзьоба
- грітимуть
- охоронятимуть від хижих птахів
На фото видно, що новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком. Змінювати його на звичне чорно-біле пір'я вони почнуть теж десь за місяць.
Юні пташенята пінгвінів вкриті сірим пушком (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
"Згодом стануть збиратися в "ясла" - невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих", - розповіли полярники.
Уточнюється, що зазвичай до цього часу малеча вже сягає розмірів батьків, але продовжує активно випрошувати в них їжу.
"Інколи це виглядає дуже кумедно, коли пінгвін тато або мама тікає від настирливих дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти", - зауважили в Національному антарктичному науковому центрі та пообіцяли показати, "як це буває", коли пташенята підростуть.
Пінгвіни батьки піклуються про малюків по черзі (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
"А поки чекаємо на поповнення в інших гніздах та бажаємо первісткам гарного здоров'я", - додали полярники та зазначили, що опубліковані фото були зроблені Світозаром Давиденком й Олександром Мацібурою.
Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)
Нагадаємо, на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика), де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", переважають субантарктичні пінгвіни.
Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на Південь є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці.
11 березня 2024 року з Києва на станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та Українська антарктична експедиція (з найбільшою кількістю жінок за останні 27 років), яка змінила зимівників з 28-ї УАЕ.
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