Возле станции "Академик Вернадский" появились первые малыши пингвинов: невероятные кадры

Недалеко от станции "Академик Вернадский" вылупились первые пингвинята этого сезона. Украинские полярники рассказали, что о них известно, а также поделились уникальными фотографиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.

Что известно о птенцах пингвинов возле станции "Академик Вернадский"

"Приготовьтесь к невероятной милоте: недалеко от станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята этого сезона. Посмотрите, какие же они сладкие", - написали полярники.

Первые пингвинята текущего сезона (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

В том гнезде, где появились первые яйца (на скале возле лаборатории по исследованию геокосмоса), биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Свитозар Давиденко обнаружил сразу двух малышей.

"Первый детеныш уже активный - кормится, пищит, так что ему где-то половина суток. А второй, видимо, вылупился прямо перед моим приходом, потому что он еще в кусках скорлупы и прячется под взрослого пингвина", - поделился ученый.

Эти пингвины выводят потомство в гнездах из камней (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Теперь малыши около месяца будут находиться в гнезде с родителями, которые будут ухаживать за ними по очереди:

кормить крилем из клюва

греть

охранять от хищных птиц

На фото видно, что новорожденные пингвинята покрыты серым пушком. Менять его на привычные черно-белые перья они начнут тоже где-то через месяц.

Юные птенцы пингвинов покрыты серым пушком (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"Позже станут собираться в "ясли" - небольшие группы детворы, за которыми будет следить несколько взрослых", - рассказали полярники.

Уточняется, что обычно к этому времени малыши уже достигают размеров родителей, но продолжают активно выпрашивать у них еду.

"Иногда это выглядит очень забавно, когда пингвин папа или мама убегает от назойливых детей, а те догоняют их, чтобы поесть", - отметили в Национальном антарктическом научном центре и пообещали показать, "как это бывает", когда птенцы подрастут.

Пингвины родители заботятся о детях по очереди (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"А пока ждем пополнения в других гнездах и желаем первенцам хорошего здоровья", - добавили полярники и отметили, что опубликованные фото были сделаны Свитозаром Давиденко и Александром Мацибурой.

Пост Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)