Біля окупованої Херсонщини затонуло російське судно з пшеницею: що відомо

В Азовському морі біля тимчасово окупованої Херсонщини зазнало аварії російське судно "Волго-Балт", яке перевозило пшеницю. Після кораблетрощі одна людина загинула, частина екіпажу дісталася берега, ще двох людей наразі шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву призначеного Кремлем "очільника" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

"В акваторії Азовського моря зазнало аварії судно типу "Волго-Балт", яке прямувало з вантажем пшениці. Екіпаж покинув судно і зміг дістатися до берега Херсонської області", - зазначив він.

Російська сторона також заявляє, що на березі знайшли дев’ятьох членів екіпажу, усі вони є громадянами РФ. Ще двох людей, за словами Сальдо, розшукують.

Походження вантажу пшениці офіційно не уточнюється. Водночас Україна раніше неодноразово заявляла, що Росія вивозить зерно з окупованих українських територій і змішує його з власним експортом. Москва це заперечує.