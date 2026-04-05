Біля окупованої Херсонщини затонуло російське судно з пшеницею: що відомо
В Азовському морі біля тимчасово окупованої Херсонщини зазнало аварії російське судно "Волго-Балт", яке перевозило пшеницю. Після кораблетрощі одна людина загинула, частина екіпажу дісталася берега, ще двох людей наразі шукають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву призначеного Кремлем "очільника" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.
"В акваторії Азовського моря зазнало аварії судно типу "Волго-Балт", яке прямувало з вантажем пшениці. Екіпаж покинув судно і зміг дістатися до берега Херсонської області", - зазначив він.
Російська сторона також заявляє, що на березі знайшли дев’ятьох членів екіпажу, усі вони є громадянами РФ. Ще двох людей, за словами Сальдо, розшукують.
Походження вантажу пшениці офіційно не уточнюється. Водночас Україна раніше неодноразово заявляла, що Росія вивозить зерно з окупованих українських територій і змішує його з власним експортом. Москва це заперечує.
Нагадаємо, торік у Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором незаконно вивозило пшеницю з окупованого Криму. Операцію тоді провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ.
Крім того, раніше повідомлялося, що росіяни вивозять зерно з тимчасово окупованих територій України до Ірану. Для цього окупанти, зокрема, налагодили новий логістичний маршрут: аграрну продукцію потягами транспортують із Луганської області до Каспійського моря, а звідти - далі до Ірану.