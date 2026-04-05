Возле оккупированной Херсонщины затонуло российское судно с пшеницей: что известно

В Азовском море возле временно оккупированной Херсонщины потерпело крушение российское судно "Волго-Балт", которое перевозило пшеницу. После кораблекрушения один человек погиб, часть экипажа добралась до берега, еще двух человек пока ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление назначенного Кремлем "главы" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

"В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", которое следовало с грузом пшеницы. Экипаж покинул судно и смог добраться до берега Херсонской области", - отметил он.

Российская сторона также заявляет, что на берегу нашли девять членов экипажа, все они являются гражданами РФ. Еще двух человек, по словам Сальдо, разыскивают.

Происхождение груза пшеницы официально не уточняется. В то же время Украина ранее неоднократно заявляла, что Россия вывозит зерно с оккупированных украинских территорий и смешивает его с собственным экспортом. Москва это отрицает.