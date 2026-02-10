Біля Новоросійська зафіксували землетрус одразу після відбою ракетної тривоги

Згідно з видачею пошуку в Google, землетрус стався о 02:21 за місцевим часом. Зі свого боку мер Новоросійська Андрій Кравченко написав таке.

"У ЄДДС від моніторингових центрів надійшла інформація про підземні поштовхи. Вони зафіксовані на віддаленні близько 30 км від міста під землею - на глибині понад 20 км. Пошкоджень міській інфраструктурі поштовхи не завдали", - написав він.

Водночас на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру уточнюють, що епіцентр був за 35 км на північний захід від Новоросійська і за 13 км від станиці Анапської на глибині близько 10 км. Сила поштовхів становила 4,8 бала.

За словами жителів міста і передплатників каналу ASTRA, "висотні будинки розгойдувалися як іграшки". Від сильних поштовхів у людей у будинках потріскалися стелі, у під'їздах посипалася плитка. Через подію багато хто вийшов на вулицю. Крім того, поштовхи відчували жителі інших населених пунктів.

Також варто зазначити, що в останні години перед землетрусом мер Новоросійська неодноразово писав про ракетну небезпеку, а безпосередньо самі поштовхи сталися буквально через кілька хвилин після відбою ракетної тривоги.