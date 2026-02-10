Возле Новороссийска зафиксировали землетрясение сразу после отбоя ракетной тревоги

Согласно выдаче поиска в Google, землетрясение произошло в 02:21 по местному времени. В свою очередь мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал следующее.

"В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей - на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли", - написал он.

При этом на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра уточняется, что эпицентр был в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской на глубине около 10 км. Сила толчков составила 4,8 балла.

По словам жителей города и подписчиков канала ASTRA, "высотные дома раскачивались как игрушки". От сильных толчков у людей в домах потрескались потолки, в подьездаъ посыпалась плитка. Из-за происшествия многие вышли на улицу. Кроме того, толчки ощущали жители других населенных пунктов.

Также стоит отметить, что в последние часы перед землетрясением мэр Новороссийска неоднократно писал о ракетной опасности, а непосредственно сами толчки произошли буквально через несколько минут после отбоя ракетной тревоги.