Біля метро "Лук'янівська" з’явився наземний перехід: які правила для пішоходів

Головне: Альтернатива пошкодженій підземці: Наземний регульований перехід облаштували як тимчасове рішення.

Наземний регульований перехід облаштували як тимчасове рішення. Нові світлофори: На ділянці встановили світлофорний об'єкт із чотирма транспортними та двома пішохідними світлофорами, обладнаними звуковим супроводом для людей із порушеннями зору.

На ділянці встановили світлофорний об'єкт із чотирма транспортними та двома пішохідними світлофорами, обладнаними звуковим супроводом для людей із порушеннями зору. Особливості вдень та вночі: Вдень світлофори працюють у режимі координації з інтенсивним рухом, а вночі перехід працює в режимі виклику.

Вдень світлофори працюють у режимі координації з інтенсивним рухом, а вночі перехід працює в режимі виклику. Тимчасовий статус: Схему руху на ділянці переглянуть після того, як підземний перехід повністю відновлять.

Як працює новий перехід

На ділянці, де замість пошкодженого підземного переходу організували наземний, зараз встановили новий світлофорний об'єкт. Він включає чотири транспортні та два пішохідні світлофори. Для людей із порушеннями зору пішохідні світлофори обладнали звуковим супроводом.

У КМДА пояснили, що вдень світлофор працює у режимі координації з урахуванням інтенсивного руху транспорту та великої кількості пішоходів. Це має забезпечити безпечний проїзд і перехід дороги.

Нічний режим роботи

Щоб світлофор працював ефективніше в нічний час, із 22:00 до 06:00 пішоходам потрібно буде натискати кнопку виклику зеленого сигналу.

Після натискання світлофор перемикатиметься, дозволяючи безпечно перейти дорогу.

Новий пішохідний перехід біля метро "Лук'янівська" (фото: КМДА)

Водіїв і пішоходів закликають бути уважними

У Департаменті транспортної інфраструктури просять водіїв завчасно знижувати швидкість, наближаючись до нового переходу, та дотримуватися сигналів світлофорів.

Пішоходам рекомендують переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофора, а в нічний час користуватися кнопкою його виклику та уважно стежити за дорожньою обстановкою.