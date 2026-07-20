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В КМДА заявили про оновлення біля метро "Лук'янівська" після удару РФ: що зміниться

08:00 20.07.2026 Пн
1 хв
Замість пошкодженого підземного переходу зроблять тимчасовий наземний
aimg Юлія Маловічко
В КМДА заявили про оновлення біля метро "Лук'янівська" після удару РФ: що зміниться Фото: метро після одного з обстрілів РФ (Віталій Носач РБК-Україна)
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У Києві поблизу станції метро "Лук'янівська" з'явиться тимчасовий наземний пішохідний перехід. Так вирішили після того, як підземний перехід біля станції пошкодило після атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.

Водночас для встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потрібен додатковий час, оскільки необхідно змонтувати консолі та підключити електроживлення.

Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у Києві комунальники нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні конструкції КМДА.

Як зазначили у міській адміністрації, тимчасовий перехід створюють для забезпечення безпечного пересування пішоходів у районі станції метро.

На першому етапі перехід працюватиме як нерегульованийі.

У КМДА уточнили, що після завершення монтажу консолей та підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим.

Тимчасовий наземний перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня РФ здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура в кількох районах столиці, зокрема територія поблизу станції метро "Лук'янівська".

Тоді в кількох районах міста було зафіксовано пошкодження житлових будинків, спаланули пожежі.

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