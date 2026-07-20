В КМДА заявили про оновлення біля метро "Лук'янівська" після удару РФ: що зміниться

Фото: метро після одного з обстрілів РФ (Віталій Носач РБК-Україна)

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У Києві поблизу станції метро "Лук'янівська" з'явиться тимчасовий наземний пішохідний перехід. Так вирішили після того, як підземний перехід біля станції пошкодило після атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.

Водночас для встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потрібен додатковий час, оскільки необхідно змонтувати консолі та підключити електроживлення. Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у Києві комунальники нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні конструкції КМДА. Як зазначили у міській адміністрації, тимчасовий перехід створюють для забезпечення безпечного пересування пішоходів у районі станції метро. На першому етапі перехід працюватиме як нерегульованийі. У КМДА уточнили, що після завершення монтажу консолей та підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим. Тимчасовий наземний перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.