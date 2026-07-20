В КМДА заявили про оновлення біля метро "Лук'янівська" після удару РФ: що зміниться
У Києві поблизу станції метро "Лук'янівська" з'явиться тимчасовий наземний пішохідний перехід. Так вирішили після того, як підземний перехід біля станції пошкодило після атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.
Водночас для встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потрібен додатковий час, оскільки необхідно змонтувати консолі та підключити електроживлення.
Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у Києві комунальники нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні конструкції КМДА.
Як зазначили у міській адміністрації, тимчасовий перехід створюють для забезпечення безпечного пересування пішоходів у районі станції метро.
На першому етапі перехід працюватиме як нерегульованийі.
У КМДА уточнили, що після завершення монтажу консолей та підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим.
Тимчасовий наземний перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.
Нагадаємо, у ніч на 19 липня РФ здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура в кількох районах столиці, зокрема територія поблизу станції метро "Лук'янівська".
Тоді в кількох районах міста було зафіксовано пошкодження житлових будинків, спаланули пожежі.