Возле метро "Лукьяновская" появился наземный переход: какие правила для пешеходов

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" заработал регулируемый наземный пешеходный переход. Его обустроили как временное решение после того, как российские обстрелы повредили подземный переход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Главное:
На участке, где вместо поврежденного подземного перехода был организован наземный, сейчас установили новый светофорный объект. Он включает четыре транспортных и два пешеходных светофора. Для людей с нарушениями зрения пешеходные светофоры оборудовали звуковым сопровождением.
В КГГА объяснили, что днем светофор работает в режиме координации с учетом интенсивного движения транспорта и большого количества пешеходов. Это должно обеспечить безопасный проезд и переход дороги.
Чтобы светофор работал более эффективно в ночное время, с 22:00 до 06:00 пешеходам нужно будет нажимать кнопку вызова зеленого сигнала.
После нажатия светофор будет переключаться, позволяя безопасно перейти дорогу.
Новый пешеходный переход возле метро "Лукьяновская" (фото: КГГА)
В Департаменте транспортной инфраструктуры просят водителей заблаговременно снижать скорость, приближаясь к новому переходу, и соблюдать сигналы светофоров.
Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора, а в ночное время пользоваться кнопкой вызова и внимательно следить за дорожной обстановкой.
Напомним, что наземный регулируемый переход является временным решением. Его обустроили после того, как подземный переход у станции метро "Лукьяновская" был поврежден в результате российских обстрелов 19 июля. Также поврежден вестибюль станции.
После завершения восстановительных работ подземного перехода схема организации дорожного движения на этом участке будет пересмотрена.