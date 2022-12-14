Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна: є постраждалий

У Київській області поблизу кордону із Білоруссю стався вибух російської протипіхотної міни, внаслідок чого людина зазнала травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна прикордонна служба.
"На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4", - сказано у повідомленні.
Через вибух постраждала людина. Її доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою.
Наголошується, що у прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема, там заборонено відвідувати лісові масиви.
Нагадаємо, 13 грудня на береговій лінії Нікополя спрацювало мінне загородження.
Раніше повідомлялося, що у Донецькій області троє рятувальників підірвались під час розмінування, вони загинули від отриманих травм.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.