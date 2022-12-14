У границы с Беларусью взорвалась мина: есть пострадавший

"В Киевской области в одном из населенных пунктов, который находился под оккупацией российских захватчиков, пограничники зафиксировали взрыв неизвестного предмета. На место происшествия немедленно вызвали специалистов, которые обнаружили противопехотную мину российского производства ПМН-4", - говорится в сообщении.

Из-за взрыва пострадал человек. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой.

Подчеркивается, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действуют режимные ограничения, в частности, там запрещено посещать лесные массивы.

Напомним, 13 декабря на береговой линии Никополя сработало минное заграждение.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области трое спасателей взорвались во время разминирования, они погибли от полученных травм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.