На береговій лінії Нікополя спрацювало мінне загородження: що відомо

На береговій лінії Нікополя Дніпропетровської області сьогодні, 13 грудня, спрацювала мінне загородження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Мешканці міста, які проживають близько до Дніпра, могли чути кілька вибухів. На щастя, із нікопольців міста ніхто не постраждав.

"На питання щодо кількості постраждалих і хто саме потрапив на мінне поле, бійці відповіли, що раки будуть задоволені", - йдеться у повідомленні Нікопольського РВА.

Євтушенко також додатково уточнив, що берегова лінія Нікопольського району перебуває під повним контролем українських військових.