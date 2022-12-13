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На береговій лінії Нікополя спрацювало мінне загородження: що відомо

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Вівторок 13 грудня 2022 21:26
На береговій лінії Нікополя спрацювало мінне загородження: що відомо Фото: у Нікополі спрацювало мінне загородження (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На береговій лінії Нікополя Дніпропетровської області сьогодні, 13 грудня, спрацювала мінне загородження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Мешканці міста, які проживають близько до Дніпра, могли чути кілька вибухів. На щастя, із нікопольців міста ніхто не постраждав.

"На питання щодо кількості постраждалих і хто саме потрапив на мінне поле, бійці відповіли, що раки будуть задоволені", - йдеться у повідомленні Нікопольського РВА.

Євтушенко також додатково уточнив, що берегова лінія Нікопольського району перебуває під повним контролем українських військових.

Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали Нікопольський район із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Пізніше стало відомо, що російські військові здійснили сім обстрілів і випустили понад 50 снарядів.

Зазначимо, що 9 грудня повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала 12 годин. В ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу.

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