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Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна: є постраждалий

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Середа 14 грудня 2022 11:51
Біля кордону з Білоруссю вибухнула міна: є постраждалий Фото: біля кордону з Білоруссю вибухнула міна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Київській області поблизу кордону із Білоруссю стався вибух російської протипіхотної міни, внаслідок чого людина зазнала травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна прикордонна служба.

"На Київщині в одному з населених пунктів, що перебував під окупацією російських загарбників, прикордонники зафіксували вибух невідомого предмету. На місце події негайно викликали фахівців, які виявили протипіхотну міну російського виробництва ПМН-4", - сказано у повідомленні.

Через вибух постраждала людина. Її доправили в лікарню з мінно-вибуховою травмою.

Наголошується, що у прикордонних з Росією та Білоруссю областях діють режимні обмеження, зокрема, там заборонено відвідувати лісові масиви.

Нагадаємо, 13 грудня на береговій лінії Нікополя спрацювало мінне загородження.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області троє рятувальників підірвались під час розмінування, вони загинули від отриманих травм.

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