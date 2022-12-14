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У границы с Беларусью взорвалась мина: есть пострадавший

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Среда 14 декабря 2022 11:51
У границы с Беларусью взорвалась мина: есть пострадавший Фото: у границы с Беларусью взорвалась мина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киевской области вблизи границы с Беларусью произошел взрыв российской противопехотной мины, в результате чего человек получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственная пограничная служба.

"В Киевской области в одном из населенных пунктов, который находился под оккупацией российских захватчиков, пограничники зафиксировали взрыв неизвестного предмета. На место происшествия немедленно вызвали специалистов, которые обнаружили противопехотную мину российского производства ПМН-4", - говорится в сообщении.

Из-за взрыва пострадал человек. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой.

Подчеркивается, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действуют режимные ограничения, в частности, там запрещено посещать лесные массивы.

Напомним, 13 декабря на береговой линии Никополя сработало минное заграждение.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области трое спасателей взорвались во время разминирования, они погибли от полученных травм.

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Беларусь Государственная пограничная служба
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