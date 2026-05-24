Біля Білого дому пролунали постріли, будівлю оточив спецназ (відео)

02:46 24.05.2026 Нд
Свідки чули понад три десятки пострілів. А що з Трампом?
aimg Пилип Бойко
Біля Білого дому пролунали постріли, будівлю оточив спецназ (відео) Фото: охоронці біля Білого дому (Getty Images)
У Вашингтоні, неподалік Білого дому, пролунало декілька десятків пострілів. Правоохоронці зупинили чоловіка, який наблизився зі зброєю до резиденції президента США Дональда Трампа та почав стріляти у бік будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Агенти Секретної служби відкрили вогонь у відповідь, знешкодивши нападника. Повідомляється, що його госпіталізували із пораненнями.

Під час перестрілки також був поранений цивільний. Кілька офіцерів пройшли медичне обстеження на місці події, але ніхто з них не був госпіталізований.

Представники влади заявляють, що підозрюваний так і не порушив периметр Білого дому.

Що стосується стану Дональда Трампа, то у Білому домі повідомили, що президент у безпеці.

Що відомо про замахи на Трампа

Це вже не перша загроза безпеці Трампа. У лютому 2026 року американський суд засудив до довічного ув'язнення Раяна Рута, який у вересні 2024 року намагався застрелити президента на полі для гольфу у Флориді.

Але першим замахом слід вважати стрілянину в Пенсильванії. Тоді куля поранила Трампа у вухо.

Цікаво, що американці вірять не у всі спроби замаху. Наприклад, 30% опитаних вважають, що стрілянина під час обіду у Вашингтоні на вечері з журналістами була театралізованою виставою для піару.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
