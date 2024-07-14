Трамп після хлопків впав на землю під час мітингу в Пенсільванії, - CNN
Екс-президент США Дональд Трамп після гучних ударів впав на мітингу в Пенсільванії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Агенти Секретної служби вивели колишнього президента Дональда Трампа зі сцени після того, як він упав на землю на мітингу у Батлері, штат Пенсільванія.
Перед падінням Трампа пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому підвестися, а на його обличчі була кров.
Йдучи зі сцени, він підняв кулак і кричав у відповідь натовпу. Потім його посадили в автомобіль та евакуювали з місця події.
За непідтвердженою інформацією інших джерел, на Дональда Трампа було скоєно замах. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо. Після події трансляцію мітингу було припинено.
Стрільця наразі не спіймали. На місці працюють спецслужби. Кандидата в президенти США начебто екстрено евакуювали.
Правда це чи ні, поки що невідомо.
Оновлено о 1:50
За інформацією NYT, Дональд Трамп почувається добре і проходить медогляд у лікарні.
Як пише CNN, представник Трампа Стівен Чунг заявив, що колишній президент "в порядку".
"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і рятувальникам за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним усе гаразд і він проходить обстеження в місцевому медичному закладі. Більш детальна інформація буде надана пізніше", - сказав Чунг у своїй заяві.
Оновлено о 2:00
Білий дім повідомив, що президент СЩА Джо Байден проінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії. Коментарів Байден не дав.
За попередньою інформацією, одна людина загинула під час стрілянини на мітингу Трампа в Пенсільванії, повідомляє місцевий телеканал WTAE.
Нагадаємо, що відомий мільярдер Ілон Маск вніс пожертвування до фонду America PAC. Він підтримує екс-президента Дональда Трампа у передвиборчих перегонах на виборах у США.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Meta зняла обмеження з акаунтів Дональда Трампа в соцмережах Facebook та Instagram.
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