Возле Белого дома раздались выстрелы, здание окружил спецназ (видео)

В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, прозвучало несколько десятков выстрелов. Правоохранители остановили мужчину, который приблизился с оружием к резиденции президента США Дональда Трампа и начал стрелять в сторону здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Агенты Секретной службы открыли ответный огонь, обезвредив нападавшего. Сообщается, что его госпитализировали с ранениями.

Во время перестрелки также был ранен гражданский. Несколько офицеров прошли медицинское обследование на месте происшествия, но никто из них не был госпитализирован.

Представители власти заявляют, что подозреваемый так и не нарушил периметр Белого дома.

Что касается состояния Дональда Трампа, то в Белом доме сообщили, что президент в безопасности.