Главная » Новости » В мире

Возле Белого дома раздались выстрелы, здание окружил спецназ (видео)

02:46 24.05.2026 Вс
2 мин
Свидетели слышали более трех десятков выстрелов. А что с Трампом?
aimg Филипп Бойко
Возле Белого дома раздались выстрелы, здание окружил спецназ (видео) Фото: охранники возле Белого дома (Getty Images)
В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, прозвучало несколько десятков выстрелов. Правоохранители остановили мужчину, который приблизился с оружием к резиденции президента США Дональда Трампа и начал стрелять в сторону здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Агенты Секретной службы открыли ответный огонь, обезвредив нападавшего. Сообщается, что его госпитализировали с ранениями.

Во время перестрелки также был ранен гражданский. Несколько офицеров прошли медицинское обследование на месте происшествия, но никто из них не был госпитализирован.

Представители власти заявляют, что подозреваемый так и не нарушил периметр Белого дома.

Что касается состояния Дональда Трампа, то в Белом доме сообщили, что президент в безопасности.

Что известно о покушениях на Трампа

Это уже не первая угроза безопасности Трампа. В феврале 2026 года американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.

Но первым покушением следует считать стрельбу в Пенсильвании. Тогда пуля ранила Трампа в ухо.

Интересно, что американцы верят не во все попытки покушения. Например, 30% опрошенных считают, что стрельба во время обеда в Вашингтоне на ужине с журналистами была театрализованным представлением для пиара.

Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
