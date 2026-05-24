Возле Белого дома раздались выстрелы, здание окружил спецназ (видео)
В Вашингтоне, недалеко от Белого дома, прозвучало несколько десятков выстрелов. Правоохранители остановили мужчину, который приблизился с оружием к резиденции президента США Дональда Трампа и начал стрелять в сторону здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Агенты Секретной службы открыли ответный огонь, обезвредив нападавшего. Сообщается, что его госпитализировали с ранениями.
Во время перестрелки также был ранен гражданский. Несколько офицеров прошли медицинское обследование на месте происшествия, но никто из них не был госпитализирован.
Представители власти заявляют, что подозреваемый так и не нарушил периметр Белого дома.
Что касается состояния Дональда Трампа, то в Белом доме сообщили, что президент в безопасности.
Что известно о покушениях на Трампа
Это уже не первая угроза безопасности Трампа. В феврале 2026 года американский суд приговорил к пожизненному заключению Райана Рута, который в сентябре 2024 года пытался застрелить президента на поле для гольфа во Флориде.
Но первым покушением следует считать стрельбу в Пенсильвании. Тогда пуля ранила Трампа в ухо.
Интересно, что американцы верят не во все попытки покушения. Например, 30% опрошенных считают, что стрельба во время обеда в Вашингтоне на ужине с журналистами была театрализованным представлением для пиара.