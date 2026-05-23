Трамп уже завтра може ухвалити рішення про відновлення війни з Іраном, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже сьогодні зі своїми учасниками переговорів обговорить останню пропозицію Ірану, а до завтрашнього дня, ймовірно, ухвалить рішення про відновлення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Axios .

За словами Трампа, сьогодні 23 травня він зустрінеться зі своїми спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити останні дії Ірану. Очікується, що до них приєднається і віце-президент США Джей Ді Венс.

Він сказав, що шанси на укладення "вигідної" угоди або ж на те, що він "рознесе їх у пух і прах" (мається на увазі Іран), становить "тверді 50/50" відсотків.

"Думаю, станеться одне з двох: або я завдам їм удару сильніше, ніж будь-коли, або ми підпишемо вигідну угоду", - сказав глава Білого дому.

Новий проект, який Трамп має намір розглянути в суботу, з'явився в результаті ірано-пакистанських переговорів.



Крім цього, джерела Axios повідомили, що сьогодні президент США проведе переговори з лідерами країн Перської затоки для обговорення ситуації з Іраном. Очікується, що серед учасників будуть лідери Єгипту, Йорданії та Туреччини.

Виходячи з коментаря Трампа, до неділі, ймовірно, він ухвалить рішення про відновлення або не відновлення війни.

Нагадаємо, сьогодні представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Іран і США перебувають на завершальному етапі переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння, який покладе край війні.

За його словами, документ, зокрема, стосуватиметься поступового відновлення роботи Ормузької протоки, зняття американської блокади, а також розблокування заморожених іранських коштів.

Він додав, що після цього настане період переговорів щодо детальної фінальної угоди, який триватиме від 30 до 60 днів.

Трамп зі свого боку заявив Axios, що погодиться тільки на угоду, яка охоплюватиме такі питання, як збагачення урану і доля наявних запасів Ірану.

Однак ці питання навряд чи будуть детально вирішені в рамках меморандуму про взаєморозуміння, який США та Іран обговорюють для припинення війни та початку більш поглиблених переговорів.

До слова, Есмаїл Багаї сьогодні говорив, що ядерне питання буде відкладено. Цієї теми торкнуться в період вищезазначених переговорів від 30 до 60 днів, оскільки нинішній меморандум спрямований на якнайшвидше припинення війни.

Axios зазначає, що посередники, такі як Катар, Єгипет, Туреччина, Саудівська Аравія і Пакистан - за останні 24 докладають усіх зусиль, щоб подолати розбіжності між сторонами.