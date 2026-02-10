Біля берегів Криму вранці стався землетрус: де знаходився епіцентр

Зранку 10 лютого поблизу Кримського півострова зафіксували підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу залягав у морі неподалік від Керчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю (ГЦСК).
Читайте також: Землетрус століття: в якому регіоні України очікують поштовхи до 7 балів
Землетрус стався 10 лютого о 06:45 за київським часом. Магнітуда склала 3,6 за шкалою Ріхтера.
Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Керч на глибині 14 км. Попри те, що коливання земної кори сталося у безпосередній близькості до узбережжя, загрози для населення чи інфраструктури подія не несе.
За даними сейсмологів, поштовхи магнітудою 3,6 зазвичай не відчуваються людьми на поверхні та реєструються виключно за допомогою високочутливих приладів.
Епіцентр землетрусу показали в ГЦСК (скриншот: gcsk.gov.ua)
Зазначимо, це другий землетрус, який стався сьогодні в Чорному морі. В ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ поблизу міста Новоросійськ був зафіксований землетрус магнітудою 4,8.
На сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру повідомляють, що епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 35 кілометрів на північний захід від Новоросійська та за 13 кілометрів від станиці Анапської, а глибина залягання поштовхів становила близько 10 кілометрів.
Раніше РБК-Україна розповідало про землетрус магнітудою до 4,8-5,1 бала, який 2 лютого 2026 року стався в Азовському морі поблизу Криму та відчувався на південному сході України. Підземні поштовхи зафіксували біля Керчі, їх також відчули жителі Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Водночас руйнувань не зафіксовано.