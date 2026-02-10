Біля берегів Криму вранці стався землетрус: де знаходився епіцентр

Зазначимо, це другий землетрус, який стався сьогодні в Чорному морі. В ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ поблизу міста Новоросійськ був зафіксований землетрус магнітудою 4,8.

На сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру повідомляють, що епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 35 кілометрів на північний захід від Новоросійська та за 13 кілометрів від станиці Анапської, а глибина залягання поштовхів становила близько 10 кілометрів.

Раніше РБК-Україна розповідало про землетрус магнітудою до 4,8-5,1 бала, який 2 лютого 2026 року стався в Азовському морі поблизу Криму та відчувався на південному сході України. Підземні поштовхи зафіксували біля Керчі, їх також відчули жителі Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Водночас руйнувань не зафіксовано.