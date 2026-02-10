У берегов Крыма утром произошло землетрясение: где находился эпицентр

Отметим, это второе землетрясение, которое произошло сегодня в Черном море. В ночь на 10 февраля в Краснодарском крае РФ вблизи города Новороссийск было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.

На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщается, что эпицентр землетрясения располагался примерно в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской, а глубина залегания толчков составляла около 10 километров.

Ранее РБК-Украина рассказывало о землетрясении магнитудой до 4,8-5,1 балла, которое 2 февраля 2026 года произошло в Азовском море вблизи Крыма и ощущалось на юго-востоке Украины. Подземные толчки зафиксировали возле Керчи, их также почувствовали жители Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. В то же время разрушений не зафиксировано.