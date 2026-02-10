ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Біля Новоросійська зафіксували землетрус одразу після відбою ракетної тривоги

Вівторок 10 лютого 2026 02:35
UA EN RU
Біля Новоросійська зафіксували землетрус одразу після відбою ракетної тривоги Фото: поштовхи відчули не тільки в Новоросійську, а й інших містах (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 10 лютого в Краснодарському краї Росії стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Епіцентр знаходився недалеко від Новоросійська, де перед цим була ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: Землетрус століття: в якому регіоні України очікують поштовхи до 7 балів

Згідно з видачею пошуку в Google, землетрус стався о 02:21 за місцевим часом. Зі свого боку мер Новоросійська Андрій Кравченко написав таке.

"У ЄДДС від моніторингових центрів надійшла інформація про підземні поштовхи. Вони зафіксовані на віддаленні близько 30 км від міста під землею - на глибині понад 20 км. Пошкоджень міській інфраструктурі поштовхи не завдали", - написав він.

Водночас на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру уточнюють, що епіцентр був за 35 км на північний захід від Новоросійська і за 13 км від станиці Анапської на глибині близько 10 км. Сила поштовхів становила 4,8 бала.

Біля Новоросійська зафіксували землетрус одразу після відбою ракетної тривоги

За словами жителів міста і передплатників каналу ASTRA, "висотні будинки розгойдувалися як іграшки". Від сильних поштовхів у людей у будинках потріскалися стелі, у під'їздах посипалася плитка. Через подію багато хто вийшов на вулицю. Крім того, поштовхи відчували жителі інших населених пунктів.

Також варто зазначити, що в останні години перед землетрусом мер Новоросійська неодноразово писав про ракетну небезпеку, а безпосередньо самі поштовхи сталися буквально через кілька хвилин після відбою ракетної тривоги.

Події в Росії

Нагадаємо, торік у ніч на 30 липня в Росії біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою майже 9 балів. Його назвали найпотужнішим у регіоні за останні понад 70 років.

За кілька днів стало відомо, що база Тихоокеанського флоту РФ у цьому регіоні, де розміщується більша частина атомних підводних човнів Росії, - була пошкоджена внаслідок цунамі, спричиненого землетрусом.

Детальніше про рекордний землетрус у РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Землетрус
Новини
МОК заборонив шолом Гераскевича із загиблими українськими атлетами: Зеленський відреагував
МОК заборонив шолом Гераскевича із загиблими українськими атлетами: Зеленський відреагував
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ