Біля Новоросійська зафіксували землетрус одразу після відбою ракетної тривоги
У ніч на 10 лютого в Краснодарському краї Росії стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Епіцентр знаходився недалеко від Новоросійська, де перед цим була ракетна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Згідно з видачею пошуку в Google, землетрус стався о 02:21 за місцевим часом. Зі свого боку мер Новоросійська Андрій Кравченко написав таке.
"У ЄДДС від моніторингових центрів надійшла інформація про підземні поштовхи. Вони зафіксовані на віддаленні близько 30 км від міста під землею - на глибині понад 20 км. Пошкоджень міській інфраструктурі поштовхи не завдали", - написав він.
Водночас на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру уточнюють, що епіцентр був за 35 км на північний захід від Новоросійська і за 13 км від станиці Анапської на глибині близько 10 км. Сила поштовхів становила 4,8 бала.
За словами жителів міста і передплатників каналу ASTRA, "висотні будинки розгойдувалися як іграшки". Від сильних поштовхів у людей у будинках потріскалися стелі, у під'їздах посипалася плитка. Через подію багато хто вийшов на вулицю. Крім того, поштовхи відчували жителі інших населених пунктів.
Також варто зазначити, що в останні години перед землетрусом мер Новоросійська неодноразово писав про ракетну небезпеку, а безпосередньо самі поштовхи сталися буквально через кілька хвилин після відбою ракетної тривоги.
Події в Росії
Нагадаємо, торік у ніч на 30 липня в Росії біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою майже 9 балів. Його назвали найпотужнішим у регіоні за останні понад 70 років.
За кілька днів стало відомо, що база Тихоокеанського флоту РФ у цьому регіоні, де розміщується більша частина атомних підводних човнів Росії, - була пошкоджена внаслідок цунамі, спричиненого землетрусом.
