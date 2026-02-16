Біля бази Балтійського флоту РФ стався блекаут після сирени

Сьогодні, 16 лютого, у Виборгу, де знаходиться одна з інфраструктурних точок Балтійського флоту, лунали сирени і стався блекаут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Місцеві пабліки повідомляють, що сьогодні ввечері місцеві повідомляли про сирену. Після цього у місті стався частковий блекаут.
Водночас місцеві жителі пишуть у соцмережах, що енергопостачання у Виборгу вже скоро відновлять. Зазначається, що наразі ремонтна бригада здійснює перемикання на іншу лінію.
Зазначимо, що Виборг - важливий військовий вузол Росії на Балтиці. У місті розташовані бази забезпечення, де зберігають паливо та зброю для кораблів, а також штаб прикордонників, які охороняють кордон із Фінляндією.
Крім того, у цьому місті працює великий навчальний центр, де готують моряків, і розміщені радари, які стежать за Балтійським морем.
Нагадаємо, у неділю, 15 лютого, Брянська область зазнала масованої атаки невідомих дронів.
Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що атака на регіон тривала понад 12 годин поспіль. За його словами, російським силам ППО нібито вдалося збити 170 безпілотників.
Також вчора практично з самого ранку Москва зазнала атаки невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також зафіксовано падіння уламків. Мер міста відзвітував про нібито знищення 18 дронів.
Зазначимо, російський Бєлгород унаслідок ударів по енергетиці залишився без опалення і гарячої води щонайменше до кінця опалювального сезону.
Губернатор області розповів, що цей висновок став зрозумілим після аналізу тепловиків та енергетиків про останні руйнування, яких зазнали об'єкти енергогосподарства.