Возле базы Балтийского флота РФ произошел блэкаут после сирены

Сегодня, 16 февраля, в Выборге, где находится одна из инфраструктурных точек Балтийского флота, раздавались сирены и произошел блэкаут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Местные паблики сообщают, что сегодня вечером местные сообщали о сирене. После этого в городе произошел частичный блэкаут.
В то же время местные жители пишут в соцсетях, что энергоснабжение в Выборге уже скоро восстановят. Отмечается, что сейчас ремонтная бригада осуществляет переключение на другую линию.
Отметим, что Выборг - важный военный узел России на Балтике. В городе расположены базы обеспечения, где хранят топливо и оружие для кораблей, а также штаб пограничников, охраняющих границу с Финляндией.
Кроме того, в этом городе работает крупный учебный центр, где готовят моряков, и размещены радары, которые следят за Балтийским морем.
Напомним, в воскресенье, 15 февраля, Брянская область подверглась массированной атаке неизвестных дронов.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что атака на регион продолжалась более 12 часов подряд. По его словам, российским силам ПВО якобы удалось сбить 170 беспилотников.
Также вчера практически с самого утра Москва подверглась атаке неизвестных дронов. В российской столице закрывались аэропорты, а также зафиксировано падение обломков. Мэр города отчитался о якобы уничтожении 18 дронов.
Отметим, российский Белгород в результате ударов по энергетике остался без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона.
Губернатор области рассказал, что этот вывод стал понятным после анализа тепловиков и энергетиков о последних разрушениях, которым подверглись объекты энергохозяйства.