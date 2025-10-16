Більшості українців підвищать зарплати: які плани керівників підприємств

Більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за III квартал 2025 року.
За даними опитування, респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%.
У II кварталі 2025 року баланс був 49,8%, у I кварталі - 60,1%, у IV кварталі 2024 року - 56,5%, у III кварталі - 52,9%.
Найвищі очікування - у підприємств сільського господарства; найнижчі очікування - у підприємств добувної промисловості.
Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2025 року. В опитуванні взяли участь 669 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.
За даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.
За очікуваннями Мінекономіки, у 2025 році вона збільшиться на 20,6% до 25 886 гривень. Це зарплата брутто, до вирахування податків.
Кабінет міністрів прогнозує уповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%. Середня зарплата становитиме у 2026 році 30 032 гривні.