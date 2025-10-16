Більшості українців підвищать зарплати: які плани керівників підприємств

За даними опитування, респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%.

У II кварталі 2025 року баланс був 49,8%, у I кварталі - 60,1%, у IV кварталі 2024 року - 56,5%, у III кварталі - 52,9%.



Найвищі очікування - у підприємств сільського господарства; найнижчі очікування - у підприємств добувної промисловості.



Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2025 року. В опитуванні взяли участь 669 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.